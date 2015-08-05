Кофемолка — выпуск 76: Рустем Юсупов

в гостях у Энвиля Касимова

Руководитель городского клуба «60 секунд» Рустем Юсупов считает, что Ижевск — умный город. Он сам в этом убеждается регулярно, когда проводит очередную игру. Одержав победу в программе «Своя игра», Юсупов все же не считает себя очень умным и эрудированным человеком, поскольку у него перед глазами пример игроков в «60 секунд», многие из которых стали его друзьями. Игра или бизнес? Ответ на этот вопрос получил в очередном выпуске «Кофемолки» ведущий проекта Энвиль Касимов.