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Люди, Планерка / 25.07.2019 Таня и Мария Равиловы: «Мы повторяем судьбы друг друга»

Новости, Общество / 23.07.2019 Делегация Удмуртия прибыла на форум «iВолга»

Город / 26.07.2019 В Ижевске продолжаются работы по благоустройству частного сектора

Спорт / 26.07.2019 Подготовку проверят матчами

Город, Общество, Экономика / 26.07.2019 Платежи пойдут в обход

Новости, Общество, Спорт / 26.07.2019 Без чужой помощи

Власть / 26.07.2019 Назначены мировые судьи

Здоровье / 26.07.2019 Поддержка для больных диабетом

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Время столетий

В последние несколько лет Удмуртия отмечает столетние юбилеи. Это и закономерно, это и определённый знак. Прошёл век после наиболее значимых для всей России событий. Поэтому осмысление их значения, как и значения их ровесников становится важным для всех нас.

Энвиль Касимов

ГОД ЗДОРОВЬЯ

100 ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ

ПЛАНЕРКА
С УДМУРТСКОЙ ПРАВДОЙ

«Планёрка» — еженедельные встречи коллектива редакции «Удмуртской правды» с гостем, который в этот день оказывается в кресле главного редактора. За время существования проекта его гостями становились главы министерств и ведомств Удмуртской Республики, главы муниципальных образований Удмуртской Республики, главы комиссий Госсовета УР, руководители республиканских медицинских учреждений, депутаты Городской Думы Ижевска, главы конфессиональных институций, выдающиеся жители республики. Круг вопросов, обсуждаемых на «Планёрке», касается профессиональной деятельности и фактов биографии гостя.

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Кофемолка — выпуск 76: Рустем Юсупов
в гостях у Энвиля Касимова

Руководитель городского клуба «60 секунд» Рустем Юсупов считает, что Ижевск — умный город. Он сам в этом убеждается регулярно, когда проводит очередную игру. Одержав победу в программе «Своя игра», Юсупов все же не считает себя очень умным и эрудированным человеком, поскольку у него перед глазами пример игроков в «60 секунд», многие из которых стали его друзьями. Игра или бизнес? Ответ на этот вопрос получил в очередном выпуске «Кофемолки» ведущий проекта Энвиль Касимов.

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