Среди выступающих – не только работники, но и их дети, а также учащиеся Роснефть– классов. Жюри фестиваля представляли известные деятели культуры. Среди них народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов, хореограф Сергей Мандрик, художественный руководитель ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, народная артистка России Елена Щербакова и другие. Они провели мастер– классы и поделились своим опытом с конкурсантами. Нефтяники в очередной раз доказали, что они не только профессионалы своего дела, но и талантливые люди.
В номинации «Вокал» первое место занял оператор по добыче нефти и газа ОАО «Удмуртнефть» Александр Бегунов. В номинации «Хореография. Эстрадный танец» золото получили ученицы Роснефть– класса экономико– математического лицея № 29 Виктория Мирзоян и Александра Шайхутдинова. В номинации «Отражение» первого места удостоилась живописная картина «Луч надежды» Екатерины Мамонтовой, дочери Михаила Мамонтова, начальника смены центрального инженерно– технологического управления ОАО «Удмуртнефть». Вторые места заняли дети сотрудников «Удмуртнефти» и её дочерних обществ, посещающие детскую цирковую студию Государственного цирка Удмуртии, образцовую цирковую студию «Сюрприз» (г. Сарапул) и танцевальный коллектив «Лицей 41».
Участница цирковой студии Госцирка УР Вероника, дочь начальника отдела планирования и мониторинга добычи ОАО «Удмуртнефть» Александра Выхристюка, рассказала:
– На конкурсе мы участвовали с номером «Свечи». Перед выступлением, конечно, волновались, а когда вышли к зрителям, почувствовали большую ответственность. Мы очень постарались и заняли второе место. Эта поездка оставила в памяти много хороших эмоций и радости.
– Для меня участие в фестивале – это расширение кругозора и получение дополнительного опыта, – отметила участница образцовой цирковой студии «Сюрприз» (г. Сарапул) Валерия, дочь оператора обессоливающей и обезвоживающей установки ОАО «Удмуртнефть» Владислава Мантуровского.
Победители зонального тура сегодня активно готовятся к финалу конкурса, который пройдёт в сентябре в Москве.
Сергей Куклин, член жюри, заслуженный артист РФ:
– Отрадно, что люди, работающие на благосостояние всей нашей страны, занимаются ещё и творчеством.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.