«ЗАРЯдим!» 2018 Начиная с 2002 года в доме культуры «Заря» города Сарапула по инициативе и при непосредственном участ...

Владимир Спиваков: «Первым осознанным потрясением от музыки был Чайковский». О том, как музыка начинает проявляться через исполнителя, могут ли быть объективными музыкальные конкурсы и о том, похоже ли дирижирование на бокс. Владимир Спиваков впервые принял участие в фестивале Чайковского в Удмуртии 41 год назад и с тех пор ...

От редактора. Сохранить историю, сохранить памятники 18 апреля мы отметили два связанных между собой праздника: Международный день охраны памятников и ист...