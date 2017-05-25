Сегодня во всех ижевских школах прозвенит последний звонок. К выпускникам с напутственными речами обратятся директора школ, учителя, классные руководители и родители. Придут поздравить выпускников и руководители города, депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики и Городской думы Ижевска. Чтобы ничто не омрачило выпускникам праздник, правоохранители и городская администрация принимают повышенные меры безопасности.
Как рассказала начальник Управления образования администрации города Светлана Петрова, по традиции в этот день во всех школах города пройдут торжественные линейки, после чего выпускники соберутся на общегородской праздник, который по традиции состоится в Летнем саду им. М. Горького. Всего в нем примут участие более 8,7 тыс. учащихся.
– Праздник начнется в два часа дня и закончится в восемь вечера, а к десяти часам все выпускники должны вернуться домой, - подчеркнула Светлана Петрова.
Обеспечивать охрану порядка в этот день будут сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с Управлением муниципальной милиции и общественными организациями. В каждой образовательной организации будет усилен пропускной режим и все помещения обследуют на предмет соблюдения правил антитеррористической и противопожарной безопасности. Во время проведения мероприятий будет организовано дежурство медицинских работников. Также запрещено использование открытого огня и различных фейерверков.
По словам заместителя генерального директора АО «Летний сад им. М. Горького» Карины Хаснутдиновой, для выпускников в парке подготовлена большая праздничная программа. Будут работать анимационные, интерактивные, развлекательные площадки, пройдут танцевальные флешмобы, караоке-битва, дискотека. Во время праздника на территории Летнего сада будут работать фотобудка и бесплатная фотостудия, чтобы сразу же распечатать фотографии. А чтобы обеспечить безопасность, в парке будет открыт только один вход - рядом с Национальным театром УР, где будут дежурить сотрудники МВД.
– Со своей стороны мы постараемся сделать так, чтобы праздник был интересным, насыщенным эмоциями и безопасным, чтобы этот день запомнился выпускникам на всю жизнь, - подчеркнула Хаснутдинова.
Фото: vk.com
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