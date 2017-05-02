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Звезды вызывают молодежь Удмуртии на батл

2 мая
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17 апреля стартовала регистрация на творческие онлайн-конкурсы Международного проекта KFC BATTLE. Это батл для тех, кто стремится жить активно, кто хочет заявить о себе и готов показать, чего стоит на самом деле. KFC BATTLE — это первый шаг к успеху!

Вокал, рэп, танцы, блогинг — в этих дисциплинах сразятся за фантастические призы участники творческих направлений KFC BATTLE. Выбрать лучших из лучших предстоит настоящим профессионалам своего дела — тем, на кого стремятся быть похожими, кем восхищаются, к чьему мнению прислушиваются.

В этом сезоне наставниками стали популярные исполнители Егор Крид и L’One, лучший танцор России по версии канала ТНТ Ильшат Шабаев, многократная победительница международных танцевальных турниров, хореограф Саша Шерман и знаменитый видеоблогер Катя Клэп.

Побороться действительно есть за что: в числе призов — постановка номера от лучших хореографов, запись трека с Black Star Inc., съемка клипа, выступление в Москве на одной сцене с Егором Кридом и L’One, годовое продюсирование видеоблога и многое другое.

Чтобы стать участником творческих онлайн-конкурсах KFC BATTLE, необходимо записать видео/аудио, по которому можно оценить творческие способности артиста, и загрузить его на сайт проекта. К участию допускаются непрофессиональные коллективы или отдельные исполнители от 14 до 30 лет.

На первом этапе отбор участников проводится путем открытого пользовательского голосования. Тех, кто наберет больше голосов, во втором туре ждет задание от наставника, который выберет финалистов.

Только 8 человек в каждом направлении смогут пройти в финал. Победители определятся 8-9 июля на Суперфинале в Москве! Отправить заявку можно до 28 мая включительно. Подробные правила и требования к видео/аудио здесь.

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Подробности об организаторе конкурса, сроках и правилах его проведения, количестве призов, времени, месте и порядке их получения узнавайте в пресс-службе KFC BATTLE: Анита Рацер ratser@orta-cg.ru +7 (926) 519 09 25, Мария Мелешкина, meleshkina@orta-cg.ru, +7 (985) 177 87 36.

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