В Глазове начался исторический матч между "Звездами Прогресса" и "Легендами Ижстали". Он посвящен тридцатилетию наивысшего успеха в истории глазовского хоккея - 30 апреля 1987 года "Прогресс" стал обладателем кубка РСФСР.
С инициативой проведения матча к главе Глазова обратились ветераны хоккея. Олег Бексмеметьев идею поддержал. Как обещали организаторы, хоккеисты играют в форме советских времен.
Фото: hc-progress.ru/istoriya
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