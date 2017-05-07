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"Звезды Прогресса" сыграют с "Легендами Ижстали"

6 мая
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Hist3 "Звезды Прогресса" сыграют с "Легендами Ижстали"

В Глазове начался исторический матч между "Звездами Прогресса" и "Легендами Ижстали". Он посвящен тридцатилетию наивысшего успеха в истории глазовского хоккея - 30 апреля 1987 года "Прогресс" стал обладателем кубка РСФСР.

С инициативой проведения матча к главе Глазова обратились ветераны хоккея. Олег Бексмеметьев идею поддержал. Как обещали организаторы, хоккеисты играют в форме советских времен.

Фото: hc-progress.ru/istoriya

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