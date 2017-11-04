Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ о присвоении почётного звания «Почётный гражданин Удмуртской Республики». В этом году этого звания удостоены двукратная олимпийская чемпионка Тамара Ивановна Тихонова и генеральный директор акционерного общества "Ижевский электромеханический завод «Купол» Фанил Газисович Зиятдинов.
«Эти имена не требуют особых представлений. За Тамарой Ивановной стоит спортивная мощь нашей страны, её олимпийская слава. За Фанилом Газисовичем – оборонная мощь России, которую невозможно сегодня представить без зенитно-ракетных комплексов и другой, очень важной для обороны страны продукции, которая производится на заводе», - отметил Александр Бречалов на государственном приеме в честь Дня народного единства и Дня государственности республики. Он прошел вчера, 3 ноября, в резиденции главы Удмуртии.
На государственном приеме глава Удмуртии также поздравил жителей Удмуртии, чьи портреты помещены на Доску Почета республики, и трудовые коллективы, занесённые на Доску Почёта.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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