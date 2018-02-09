Массовый старт. «Лыжня России» проложена в Можге Центральный старт «Лыжни России» в Удмуртской Республике 10 февраля состоится в Можге. По прогнозам, ...

«Лёд надежды нашей». В основном на коньках школьники Как и планировалось, около 500 конькобежцев вышли на короткие дистанции 50 и 100 метров в Ижевске....

Удмуртия станет территорией спорта равных возможностей 6 февраля 2018 года, Ижевск. В Удмуртии стартуют первые Всероссийские соревнования по бочча лиц с пор...