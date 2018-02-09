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«Золотая шайба» Рассудили по буллитам

9 февраля
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В финале средней возрастной группы (2005-2006 годы рождения), чтобы выявить победителя в республиканских соревнованиях, пришлось прибегнуть к послематчевым буллитам.

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Встречались ижевские команды «Торпедо» и «Заря», и основное время истекло при ничейном счёте 1:1. Капитан команды Максим Макаров обвёл вратаря и забросил победную шайбу. Таким образом «Торпедо» вышло в третий этап всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Финальные соревнования пройдут в первых числах апреля в подмосковном городе Дмитрове.

Кроме ижевских команд, в республиканском турнире выступали хоккеисты города Сарапула и райцентров Увы, Завьялова и Красногорского. Лучшим нападающим турнира признан Александр Абдуллин из ижевской школы № 69.

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Автор статьи

Павел КУЛЬКОВ Все материалы этого автора

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