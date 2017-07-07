В Краснодарском крае воспитанники школы имени Алексея Чижова вместе с самим многократным чемпионом мира выступили на чемпионате и первенстве России.
Елизавета Бородачева завоевала золотую медаль и звание победительницы в первенстве России. Лидер юной команды Михаил Оников из школы № 71 стал серебряным призером в одном из видов программы – быстрых шашках. Илья Дериглазов в своей возрастной категории тоже стал серебряным призером в быстрых шашках. А Роман Ермачев – серебряный призер в классической программе среди участников до 14 лет. Эти призеры получили право участвовать в первенстве Европы. В этот раз первенство пройдет в Республике Беларусь, так что найти финансирование, наверное, будет полегче. А то очень обидно, когда взрослые не могут финансово поддержать успехи растущей спортивной смены.
Алексей Чижов играл рядом со своими последователями и в этот раз стал чемпионом России по быстрым шашкам и завоевал серебряную награду в молниеносной игре (5 минут на партию).
Павел ПАВЛОВ
На снимке: Призеры чемпионата и первенства России по быстрым шашкам Алексей Чижов и его последователи Михаил Оников, Елизавета Бородачева, Илья Дериглазов и Роман Ермачев.
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