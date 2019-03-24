В марте в Ижевске начнутся прямые трансляции «золотомасочных» номинантов и лауреатов. В ноябре через Удмуртию пройдёт масштабный театральный марафон фестиваля «Золотая маска»: в нём примут участие номинанты и лауреаты премии. А в эти дни Русский драматический театр выезжает в Москву, чтобы представить там один из лучших спектаклей страны – «Короля Лира». Уже 16 апреля с исторической сцены Большого театра в Москве ижевский «Король Лир» будет заявлен в шести номинациях (и, возможно, получит свои «маски»).
Перепись лучших театров
Премия «Золотая маска» с 1993 года составляет своеобразную «театральную карту» Российской Федерации, отмечая на ней лучшие спектакли, театры, имена режиссёров, артистов и художников. Если в первые годы существования премии её критиковали за то, что театры Москвы и Петербурга в ней представлены сильнее, чем все регионы страны вместе взятые, то в последние 10-15 лет «Золотая маска» в самом деле представила культурному сообществу все или почти все самые большие российские удачи в театральном искусстве. В номинациях соседствуют Казань, Екатеринбург, Пермь, Прокопьевск, Москва, - место создания спектакля стало не важным. Театральное пространство огромной страны стало целостным, - правда, до определённого времени только на уровне идеи. Театралы в Удмуртии знали, что спектакли из Новосибирска или Петрозаводска получают «маски», но увидеть их не могли.
В 2000 году у премии появилась своя гастрольная программа, «Золотая маска в регионах», которая понемногу знакомила города друг с другом – «золотомасочные» гастроли оказались важной заменой почти прекратившихся к тому времени обменных гастролей региональных театров.
Театральный регион
Удмуртия долгое время оставалась в стороне от всех этих процессов, негласно считаясь театральной провинцией. Впервые театры из республики оказались в программе «Золотой маски» только в 2015 году (это были глазовский «Парафраз» и ижевский независимый театр Les Partisans). Нужно оговориться, что премия до этого времени не игнорировала Удмуртию, - просто не видела здесь спектаклей первоклассных, новаторских, определяющих вектор развития российского театра. Приходится признать, что только в «нулевых» театры Удмуртии, научившиеся работать с приглашёнными режиссёрами, переставшие бояться экспериментов, обновившие труппы, влившие в них «молодую кровь», освоившие новый театральный язык, почувствовавшие живую интонацию времени, действительно подняли планку своих спектаклей на новый уровень. Теперь в республике всё чаще появляются спектакли первоклассные, безо всяких скидок на «провинциальность».
Оказавшись в поле зрения отборщиков премии, Удмуртия быстро вошла в число признанных «театральных регионов»: начиная с 2015-го каждый год спектакли Русского драматического театра, Театра кукол, Театра оперы и балета, «Парафраза» и театра Les Partisans попадают и во внеконкурсные программы, и в основные номинации премии. На показах «Золотой маски» в Москве все эти театры (за исключением Театра оперы и балета) играли свои спектакли – при аншлагах, с последующим обсуждением со зрителями.
Москва смотрит спектакли из Удмуртии
Для республиканского министерства культуры признание региональных спектаклей одними из лучших в стране стало не только подтверждением «крутости» созданных здесь коллективов, но и головной болью: отправлять спектакли на московские показы нужно было за свой счёт. Вызов был принят. В 2016 году республика выделила средства на поездку в Москву Русского драматического театра со спектаклем «Маленькие трагедии», получившего 4 номинации, в том числе за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль в драматическом спектакле большой формы. В 2017 году деньги нашлись на поездку в Москву театра «Парафраз» со спектаклем «Процесс», получившим 3 номинации в категории «драматический спектакль малой формы». В эти дни в Москву выезжает Русский драматический театр – везёт на конкурсный показ «Короля Лира» (18+). Поездку оплачивает республика – на это потребовалось полмиллиона рублей. У «Лира» 6 номинаций, и фактически он уже вошёл в число лучших драматических спектаклей, поставленных в России в 2018 году. Церемония вручения премии «Золотая маска-2019» состоится 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.
«Золотая маска» едет с гастролями
Выход Удмуртии в пространство «Золотой маски» совпал с возрождением обменных гастролей – в стране начался федеральный проект «Большие гастроли», позволивший зрителям в регионах увидеть спектакли из соседних областей и республик. В Ижевске, благодаря программе, показали свои спектакли театры Тюмени и Уфы. Взяв разгон, Русский драмтеатр уже самостоятельно (при поддержке минкульта) организовал обменные гастроли с театрами Нижнего Новгорода, Рязани, Челябинска, Казани, Чебоксар, Перми. Причём в 2018 году пермский «Театр-Театр» привёз в Ижевск спектакль «Алые паруса», получивший за пять лет до этого «Золотую маску» как лучший мюзикл страны. Теперь эти гастроли кажутся символичными – недавно премия «Золотая маска» и Министерство культуры УР подтвердили, что Удмуртия вошла в число регионов, через которые пройдёт большой марафон «золотомасочных» спектаклей. В этом году «Золотая маска» впервые не просто выходит в регионы, а отправляется в большое путешествие от Владивостока до Калининграда. Для того, чтобы быть вписанным в маршрут, регион должен был подать заявку, подтверждающую, что фестиваль здесь ждут и что регион готов вкладывать свои деньги в привоз спектаклей. Министр культуры УР Владимир Соловьёв говорит: «Нам предложили привезти в республику лучшие спектакли страны на принципах софинансирования, и мы, конечно, согласились. Москва выделяет основную сумму, в ныненшнем году это – 10 миллионов рублей. Удмуртия вложит в проект порядка 1-1,5 миллиона рублей. Это очень хорошие условия, обычно театральные гастроли такого масштаба проходят при поддержке Москвы из расчёта 50 на 50. В ноябре мы ожидаем приезд семи-восьми коллективов, если всё сложится, как мы планируем, то получится масштабный фестиваль с очень разными спектаклями, в разной эстетике, разных жанрах, который достаточно широко представит возможности современного российского театра. Уже сейчас могу сказать совершенно точно, что в фестивале будут задействованы все профессиональные театральные площадки Удмуртской Республики».
Участниками осеннего «золотомасочного» марафона в Удмуртии могут стать театры Перми, Уфы, Казани. Есть вероятность, что привезут свои спектакли москвичи - МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко и театр им. Маяковского.
Спектакли на экране
Уже третий год подряд Удмуртия участвует в проекте «Золотая маска в кино». В прошлые годы ижевские зрители получили возможность в прямой трансляции на большом экране увидеть драматические, оперные и балетные спектакли театров Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Перми. Формат оказался востребованным: год назад на «золотомасочный» спектакль «Иванов» московского Театра Наций с участием Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой и Елизаветы Боярской билеты невозможно было достать уже за пару недель до трансляции. Возможно, особый интерес представляла фигура режиссёра: Тимофей Кулябин родился в Ижевске.
В этом году показы «Золотой маски» начнутся уже 23 марта на площадке кинотеатра «Империя грёз». Откроет программу спектакль «Экман/Гёке/Нахарин» (16+), состоящий из трёх одноактных современных балетов. Спектакль будет транслироваться со сцены московского театра Станиславского и Немировича-Данченко, главного российского конкурента Большого театра в области оперы и балета. Это будет единственный спектакль программы, борющийся за «маску» в этом году.
14 апреля пройдёт прямая трансляция спектакля Малого драматического театра-Театра Европы «Вишнёвый сад» (16+). В постановке Льва Додина заняты все ведущие актёры его театра – Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Данила Козловский, Сергей Курышев. В 2015 году спектакль получил шесть номинаций на «Золотую маску» и стал обладателем премии как «лучший драматический спектакль большой формы». Цикл трансляций завершится 23 мая спектаклем «Гамлет/Коллаж» (16+). В экспериментальном спектакле одного из ведущих режиссёров мирового масштаба, канадца Робера Лепажа все без исключения роли шекспировской пьесы играет один актёр – Евгений Миронов. В 2014 году «Гамлет/Коллаж» получил пять номинаций на «Золотую маску».
В участие ижевского спектакля «Король Лир» в конкурсном показе «Золотой маски» республика вложила полмиллиона рублей, но в минкульте уверены: статус одного из наиболее интересных театральных регионов страны, который подтвердит показ на московской сцене, стоит дороже.
Билеты на «Вишнёвый сад» МДТ-Театра Европы в Санкт-Петербурге стоят от 6 до 10 тысяч рублей. В Ижевске прямую трансляцию лучшего драматического спектакля России 2014 года можно будет увидеть за 450 рублей.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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