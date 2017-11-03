Новая страница Доски почета ведет свое начало с 7 сентября 2001 года. В этот день Президент Удмуртии Александр Волков подписал Указ «О Доске почета Удмуртской Республики», который вступил в силу через 7 дней после его опубликования.
В этом документе говорилось, что право на занесение имеют как трудовые коллективы, так и отдельные граждане, внесшие «значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры, укрепление правопорядка, добившиеся наивысших показателей и имеющие иные заслуги перед Удмуртской Республикой».
Решение о возрождении такой формы поощрения и признания заслуг работников различных отраслей было принято неоднозначно. Высказывались и критические мнения, сводившиеся к тому, что это возврат в прошлое, атавизм советского периода. В рыночной экономике оценивать достижения нужно по-новому. Время все расставило по своим местам. Популярность Доски почета с каждым годом возрастала, увеличивалось число претендентов на нее. Поэтому для объективного отбора кандидатов президент в 2006 году вносит изменения в Указ «О Доске почета», согласно которому организовывалась правительственная комиссия по отбору кандидатов, в эту процедуру вносились ограничения. Теперь в число кандидатов не могли попасть те, кто в этом году уже был награжден государственными наградами РФ или УР или удостоен почетного звания. С тех пор неизменным остается и количество поощряемых - 13 коллективов и 50 человек - от студентов до директоров крупных промышленных предприятий. Ученые, механизаторы, повара, предприниматели - кто только не был занесен на республиканскую Доску Почета за это время.
Оружие делают лучшие мастера
В принципе, по профессиональному представительству работников, отмеченных этой наградой в 2017 году, можно увидеть, какие отрасли в нашей республике вносят весомый вклад в экономическое и социальное развитие. На республиканской Доске почета традиционно представители крупных промышленных предприятий Удмуртии.
Токарь участка опытно-промышленного производства конструкторского технического центра Концерна «Калашников» Василий Николаевич Сергеев начинал трудовую деятельность в 1978 году в производственном объединении «Ижмаш» токарем 4-го разряда. Исключительное трудолюбие, добросовестность, исполнительность не могли остаться незамеченными, поэтому и направили его учиться на производственно-технические курсы при отделе технического обучения. Учебу он закончил, получив квалификацию токаря-универсала шестого разряда.
В его рабочей биографии непосредственное участие в изготовлении деталей к опытным образцам автомата Никонова АН-94, автоматам Калашникова сотой серии, охотничьим карабинам, снайперским и спортивным винтовкам.
С 2016 года Василий Николаевич занимается изготовлением деталей нового карабина по практической стрельбе для сборной России, модернизированных охотничьих карабинов «Марал», «Лось», других видов стрелкового вооружения в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.
Высокое профессиональное мастерство токаря-универсала отмечено медалью имени конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, званиями «Почетный оружейник», «Лучший наставник молодежи», другими знаками трудового отличия.
Основа успеха - опыт
Есть такая профессия - нагревальщик металла. Это люди особой квалификации, чутья и опыта, без которых невозможно добиться качества проката. Именно такими уникальными способностями и обладает нагревальщик металла акционерного общества «Ижсталь» Юрий Владимирович Зотин. Поэтому не случайно он принимал активное участие в модернизации и установке нового оборудования в прокатном цехе.
За последние три года здесь освоен прокат качественного товарного сортамента нержавеющей марки стали из отходов производства Челябинского металлургического комбината. Экономический эффект от внедрения составляет около 50 тысяч рублей с одной тонны. Юрий Владимирович занимался и внедрением маршрута проката на стане «300» с электроконтактным нагревом производства прутков шестигранного сечения, что позволило расширить сортамент выпускаемой продукции, освоением систем, обеспечивающих качество готового проката.
За последние пять лет Зотин обучил профессии нагревальщика и вальцовщика 8 человек, которые успешно работают в подразделении. О многом говорит тот факт, что он носит почетное звание «Заслуженный работник ОАО «Ижсталь», вклад в развитие металлургического производства отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Точность на 100 процентов
Коллектив электротранспортного предприятия выдвинул для занесения на республиканскую Доску почета Валентину Дмитриевну Захарову. Водителем трамвая III класса она начала работать в 1987 году, а всего через пять лет стала первоклассным водителем. Изучила все виды подвижного состава так, что могла определить и устранить мелкие неполадки вагона на линии. За эти знания и умения Валентину Дмитриевну назначили водителем-наставником. Более 30 человек подготовила она для работы вагоновожатыми. В настоящее время опытный специалист возглавляет маршрут трамвайного депо № 2, который из месяца в месяц выполняет план по доходу и выдерживает почти стопроцентную регулярность движения.
Радость по рецептам
Сегодня пекарское дело переживает стремительное развитие. Особого внимания заслуживает тот факт, что и частные предприятия стремятся поощрить своих работников выдвижением их в список людей, заслуживших признание и почет своим трудом. В их числе Людмила Васильевна Барышникова, пекарь индивидуального предприятия «Субботин» из Якшур-Бодьинского района. С 2007 года она руководит бригадой, которая вносит свой вклад в поддержание лучших традиций отечественного хлебопечения. Более 50 видов рецептур для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий знает и использует бригадир в производстве продукции. Особое место среди них занимает реализация проекта по выпеканию по старому бабушкиному рецепту «Шунды-кузьым» для туристического маршрута «От Инмара до Иднакара» предприятия Долговых в селе Селычка.
Искусно украшенные праздничные караваи, фирменные пирожные радуют жителей и гостей района на различных республиканских мероприятиях, проводимых в Якшур-Бодьинском районе.
Труд приносит победу
На республиканской Доске почета - 2017 немало тружеников села, которые из года в год показывают достойный пример отношения к избранному делу. Роза Степановна Веретенникова работает на комплексе МТФ сельскохозяйственного кооператива «Ленин сюрес» Игринского района, обслуживает 47 коров. Она оператор первого класса. О ее достижениях говорят простые цифры. В 2014 году надои в ее группе на одну фуражную корову составляли 6600 килограммов, в следующем году - 6740, а в 2016-м - уже 6843 килограмма. Нынче на районном конкурсе операторов машинного доения Роза Степановна стала победителем, а защищая честь района на республиканском конкурсе, заняла первое место.
Мы этой земли продолжение
Село - хранитель народных традиций и культуры. Приятно видеть среди прошедших строгий отбор кандидатур на занесение на Доску почета Удмуртской Республики таких людей, как Елена Вениаминовна Бекчурина. Она не просто библиотекарь, ее имя значится в энциклопедии «Удмуртская Республика: культура и искусство», выпущенной Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук.
Елена Вениаминовна ведет большую исследовательскую работу по изучению истории деревень Увинского района. В числе ее научных трудов собственные краеведческие проекты: «Мы этой земли продолжение», «Открывая неизвестные страницы деревни Узей-Тукля», «Знакомые и незнакомые земляки», мини-энциклопедия деревни Узей-Тукля «Азбука нашей деревни».
Об авторитете библиотекаря из сельской глубинки свидетельствует то, что Елена Бекчурина представляла не только свой район, но и нашу республику на Всероссийских Павленковских чтениях, а во Всероссийском конкурсе учреждений культуры сельских поселений стала победителем и получателем гранта.
Уникальным краеведческим материалом, собранным ею, пользуются не только жители деревни, но и писатели, историки, ученые. Помимо исследовательской работы Елена Вениаминовна ведет при библиотеке кружок по изучению удмуртского языка, а еще с успехом проводит экскурсии по деревне для гостей и туристов.
Вот такие люди живут и трудятся в селах Удмуртии.
Сколько замечательных имен с начала нового века ежегодно открывает для всех нас республиканская Доска почета. Конечно, их гораздо больше, чем 50, заслуживших своим трудом особое признание. В почетном списке - лучшие. Им сегодня мы должны быть благодарны за то, что именно они двигают время вперед.
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