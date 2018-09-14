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Знак «Инвалид»: новый порядок выдачи и использования

14 сентября
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До недавнего времени знак «Инвалид» предназначался для автомобиля, на котором ездит человек с инвалидностью. Но было немало случаев, когда автомобилями с опознавательным знаком пользовались вовсе не инвалиды. Они ставили транспорт на места, отведённые для людей с инвалидностью, а самим этим людям мест не хватало.

321b88a0eefb283224835f83e4b57241 Знак «Инвалид»: новый порядок выдачи и использования

Поэтому Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило новый порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид». Теперь он предназначен только для индивидуального использования, то есть принадлежит конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором передвигается человек с инвалидностью.

Сегодня новый порядок разъясняет руководитель – главный эксперт по медико–социальной экспертизе Главного бюро медико–социальной экспертизы по Удмуртской Республике Екатерина МУХАМЕТГАЛЕЕВА:

– 4 сентября 2018 года вступил в силу приказ Минтруда России от 4 июля 2018 года № 443 н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования».

Опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования подтверждает право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также инвалидами III группы (в установленном Правительством России порядке). Это также касается транспортных средств, которые перевозят инвалидов или детей–инвалидов.

Оформление опознавательного знака «Инвалид» теперь осуществляется только федеральными государственными учреждениями медико–социальной экспертизы, в Удмуртской Республике – Федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико–социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Знак оформляется в бюро — филиалах в течение 1 месяца после регистрации заявления. На руки знак выдаётся в течение одного рабочего дня с момента его оформления.

На опознавательном знаке «Инвалид» для индивидуального использования будет указано:

• идентификационный реквизит знака, включающий в себя его порядковый номер, код субъекта федерации, где был выдан знак, и год его оформления, номер бюро медико–социальной экспертизы, оформившего знак;

• дата окончания срока действия знака (указывается дата окончания срока инвалидности; в случае установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования делается запись «действует бессрочно»);

• фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка–инвалида);

• дата рождения;

• серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности;

• группа инвалидности или делается запись «категория «ребёнок–инвалид»;

• срок, на который установлена инвалидность;

• дата выдачи знака.

Таким образом, знак «Инвалид», дающий право на парковку на специально отведенных местах, будет принадлежать конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается.

Все данные о выданном знаке будут размещаться в Федеральном реестре инвалидов.

Информацию о порядке выдачи знака «Инвалид» для индивидуального пользования можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России – (3412) 65–65–13.

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