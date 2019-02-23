Для средней полосы допускается +18 градусов, для угловых помещений и северных территорий — 20 градусов тепла. Делать самостоятельный замер температуры нужно в середине комнаты в дневное время (в вечернее температура выше — много людей, работают электроприборы и кухонные плиты), предварительно отключив обогреватели.
Зимовка на одного.
Большинство проблем с холодными батареями можно решить, не выходя из квартиры. Обследуйте свои радиаторы. Спустите воздушную пробку из системы. Проверьте, не перекрыты ли краны на площадке, или в доме разбалансирована система отопления из—за того, что соседи установили слишком мощные радиаторы и фактически забрали себе ваше тепло. Если батарея засорилась, её требуется промывать или даже менять. Но в управляющей компании попросят вас подождать до лета. В зимний период сделать это можно только в исключительных случаях (маленький ребёнок в квартире, парализованный член семьи). Ведь отключение стояка по всему дому станет проблемой для других жильцов. Кроме того, это очень дорого, так как потребуется сливать воду из системы. Поэтому делается это обычно в случае прорыва батарей. Если в квартире слишком холодно, можно пересчитать счёт за отопление.
Всем домом.
Если на холод жалуется не одна квартира, значит, проблема в системе отопления. Проблем может быть много. Всё те же засоры и воздушные пробки, но только разбираться в этом придётся уже не в одиночку.
Раньше в таких случаях следовало обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Но с изменением законодательства и появлением «прямых» договоров вариантов стало больше. Если дом перешёл на «прямые» договоры, то исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация, говорит заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда», руководитель направления «Управление жилой недвижимостью» Дмитрий Гордеев. Если на «прямые» договоры дом не переходил, то исполнитель — управляющая организация или товарищество собственников жилья. При возникновении проблем с низкой температурой в квартире обращаться нужно именно к исполнителю услуг. Исполнитель должен прийти, провести замеры температуры в помещениях, составить акт. Если никто не приходит, не делает замеры, то можно составить акт в присутствии соседей, поясняет Дмитрий Гордеев.
Берите выше.
Если в течение двух недель после написания заявления исполнителю услуг проблема не решена, пора принимать серьёзные меры. Первым делом следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Но адресатов для жалоб может быть много: Роспотребнадзор, прокуратура, областные, районные, городские органы власти, Федеральная антимонопольная служба или же суд.
Счёт в пользу собственника.
Если в квартире было слишком холодно, можно пересчитать счёт за отопление. Ссылаться следует на предоставление некачественных услуг в рядовых случаях и на прекращение поставки тепла — при аварии.
Время аварийного прекращения теплоснабжения не должно быть больше 16 часов единовременно и 24 часов суммарно за месяц. При этом перерасчёт производится, если температура опускалась ниже 12 градусов. В рядовых случаях допускается понижение температуры не более чем на 4 градуса. То есть при температуре ниже 14 градусов в обычных и 16 градусов в угловых комнатах и в северных территориях можно требовать перерасчёта платы.
Справка.
По нормативам температура воздуха в квартире не должна опускаться ниже +18 градусов.
Ирина Жандарова
«Российская газета – Неделя» № 27 (7785)
Инфографика «РГ»: Леонид Кулешов/ Игорь Зубков
https://rg.ru/2019/02/06/chto—delat—esli—v—kvartire—holodno.html
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