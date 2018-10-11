Олег Бекмеметьев: «Самые главные человеческие качества – порядочность, честность, справедливость, любовь» **Глава самого северного города Удмуртии рассказал, безопасно ли жить в Глазове, чем в детстве его уд...

«Запишите меня в комсомол…». В судьбе многих поколений годы юности оставили самый яркий след **Более полувека прошло с того заседания бюро райкома комсомола, когда Виталий Иванович Чузов, молодо...

Решение сложное, но своевременное. Депутаты Госдумы РФ от Удмуртии рассказали об изменении пенсионной системы **3 октября Президент России Владимир Путин подписал Закон о повышении пенсионного возраста – пожалуй...