– Проблемы возникли из–за того, что владелец котельной ООО «Регионресурсы» обанкротился, – пояснил первый заместитель главы администрации Завьяловского района Сергей Ожегов. – Общий долг за энергоресурсы по этой котельной более 60 миллионов рублей. Мы выставили котельную на торги, но покупателей не нашлось. Поэтому было принято решение принять её в муниципальную собственность и передать в аренду ООО «Завьялово Энерго». Это дало нам возможность подготовить объект к зиме, запустить его в работу.
Сейчас отопление и горячую воду дали во все жилые дома и социальные объекты, и первомайцы смогут спокойно пережить грядущую зиму. Однако дальнейшая судьба теплоисточника всё равно остаётся под вопросом.
– Мы провели все необходимые работы по подготовке котельной к отопительному сезону, – рассказывает директор ООО «Завьялово Энерго» Андрей Аринин. – Промыли теплообменники и котлы, отремонтировали газогорелочные устройства и задвижки, установили новый сетевой насос и преобразователь частоты. Урегулировали все долговые вопросы с ресурсоснабжающими организациями – подписали графики погашения задолженности. Сейчас подача газа и электроэнергии возобновлена и котельная полностью готова к работе в зимних условиях.
Чтобы увеличить рентабельность котельной, арендатор в рамках подготовки к зиме провёл в котельной ряд технических мероприятий по сокращению расходов электроэнергии и газа. Сейчас ведёт переговоры с «Энергосбытом» о переходе на агентский договор по сбору платежей с населения.
– Долги населения за тепло и горячую воду в селе около 20 миллионов. И эту ситуацию надо срочно исправлять. Помимо этого, технические решения, которые здесь применяются, делают котельную изначально убыточной. Поэтому сегодня мы рассматриваем вопрос о строительстве в селе новой модульной котельной. Опыт возведения таких объектов у нас есть. Мы построили и ввели в строй модульную котельную в деревне Пирогово, – подчеркнул Андрей Аринин.
Цена вопроса 20 миллионов рублей. Районные власти готовы поддержать арендатора.
– Сегодня рассматриваются несколько вариантов финансирования этого объекта, – говорит Сергей Ожегов. – Например, если республиканские власти пойдут нам на встречу, можно включить эту котельную в перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счёт средств бюджета УР, или передать котельную в концессию. Если не получится с этими вариантами, будем рассматривать вариант получения заёмных средств на строительство под гарантии администрации района. Пока решение не принято, но мы работаем и рассматриваем любые возможности строительства в посёлке новой котельной. Другого выхода у нас нет.
По словам главы Минстроя УР Ивана Ястреба, проблема долгов за энергоресурсы есть и в других муниципальных образованиях республики. Но республиканские власти держат её на контроле. Сейчас по всем муниципалитетам–должникам подписаны графики погашения задолженности. Все котельные, отключенные ресурсниками за долги, запущены в работу. По долгам населения и управляющих компаний за коммунальные ресурсы местные и региональные власти активно сотрудничают с жилищной инспекцией. Еженедельно вопросы задолженности за энергоресурсы рассматриваются на заседаниях правительства республики. Вся информация по предприятиям–должникам и динамике погашения задолженности представляется на рассмотрение Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.
– Подготовка к отопительному периоду – это прямая ответственность местных властей. Поэтому по результатам его прохождения мы проанализируем итоги работы глав муниципальных образований по погашению долгов теплоснабжающих организаций и сделаем соответствующие выводы, – сказал глава Минстроя УР Иван Ястреб.
В целом по республике запуск тепла проходит нормально, подчеркнул глава ведомства.
– Прошлая зима затянулась, и мы приступили к работе по подготовке к отопительному периоду позже, чем обычно. Тем не менее темпы подготовки к отопительному сезону даже лучше, чем в прошлом году. Были претензии Ростехнадзора по подписанию паспортов готовности к отопительному периоду по трём котельным – в селе Первомайском, в селе Селты по котельной «Центральная» и котельной в селе Пугачёво. Причём в Селтинском районе замечания были не по оборудованию котельной, а по состоянию здания. Администрацией района выполнен проект по капитальному ремонту котельной. Стоимость работ 3,4 млн. руб. Мероприятие включено в перечень мероприятий по капремонту, финансируемый за счёт средств бюджета УР. В итоге котельная получила паспорт готовности к зиме и запущена в работу. В целом по республике на сегодня в 16 муниципальных образованиях республики процесс запуска тепла завершён, в остальных населённых пунктах теплоноситель подан на 85–90 процентов социальных объектов и жилых домов, – резюмировал Иван Ястреб.
Между тем
Отопительный сезон в столице Удмуртии начался без ЧП. Об этом сообщил директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. Напомним, подключение тепла в Ижевске началось с 17 сентября. Программа подключения была рассчитана на две недели. Это время требовалось для равномерного распределения нагрузки на теплоисточники (ТЭЦ и котельные), создания необходимого гидравлического и температурного режимов работы теплосети. За первую неделю были подключены больницы, детские сады, школы и другие соцучреждения. В этот период энергетики также дали отопление в часть жилого фонда. Затем, в течение трёх дней, было завершено подключение оставшейся части многоквартирных домов в зоне ответственности ООО «УКС».
– Поскольку мы начали включать систему раньше, чем предписывают нормативы о среднесуточной температуре, у нас был достаточный резерв времени для того, чтобы спокойно, планомерно, поэтапно и аккуратно начать подачу тепла в городские объекты, – комментирует руководитель Удмуртских коммунальных систем.
Вместе с тем на сегодня в Ижевске остаются здания, в которых тепло не подано по причинам, не зависящим от теплоснабжающей компании. В большинстве случаев такая ситуация связана с ремонтными работами на внутридомовых системах, которые проводят управляющие компании.
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