В Удмуртии с 17 по 19 февраля пройдет II Открытая Зимняя Спартакиада православной молодежи Приволжского федерального округа. Основными спортивными площадками станут стадион «Динамо» и СОЛК им. Г.А. Кулаковой в Ижевске, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР. По прогнозам организаторов, столица Удмуртии соберет около 500 участников в возрасте от 18 до 30 лет.
Мероприятие пройдет при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и Правительства Удмуртской Республики.
Напомним, сборная команда Удмуртии одержала победу в I Открытой Зимней Спартакиаде, проходившей в марте прошлого года в городе Салават Республики Башкортостан.
В программу Спартакиады включены следующие соревнования:
– лыжные гонки (личные забеги у юношей на 5000м, у девушек на 3000м и эстафета 4*1000м);
– конькобежный спорт (личные забеги у юношей на 1000м, у девушек на 500м);
– спортивное ориентирование (юноши 3000м по маркировке, девушки 1500м по маркировке).
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