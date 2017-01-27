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Зимняя Спартакиада православной молодежи пройдет в Удмуртии

27 января
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Dqll txtovqcefoj Зимняя Спартакиада православной молодежи пройдет в Удмуртии

В Удмуртии с 17 по 19 февраля пройдет II Открытая Зимняя Спартакиада православной молодежи Приволжского федерального округа. Основными спортивными площадками станут стадион «Динамо» и СОЛК им. Г.А. Кулаковой в Ижевске, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР. По прогнозам организаторов, столица Удмуртии соберет около 500 участников в возрасте от 18 до 30 лет.

Мероприятие пройдет при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и Правительства Удмуртской Республики.

Напомним, сборная команда Удмуртии одержала победу в I Открытой Зимней Спартакиаде, проходившей в марте прошлого года в городе Салават Республики Башкортостан.

В программу Спартакиады включены следующие соревнования:

– лыжные гонки (личные забеги у юношей на 5000м, у девушек на 3000м и эстафета 4*1000м);

– конькобежный спорт (личные забеги у юношей на 1000м, у девушек на 500м);

– спортивное ориентирование (юноши 3000м по маркировке, девушки 1500м по маркировке).

Метки: Зимняя Спартакиада православной молодежи Удмуртия Ижевск

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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