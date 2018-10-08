За какие прегрешения УК могут лишиться права на работу, корреспонденту «Удмуртской правды» рассказал начальник жилищной инспекции Главного управления по надзору Удмуртской Республики – главный государственный жилищный инспектор УР Марат Исмагилов.
С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые ужесточают контроль за работой управляющих компаний. В частности, внесённые поправки упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома.
— Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. Новый закон позволяет делать это по решению жилищной инспекции. Причём компания может лишиться части домов, в отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у неё в управлении жилого фонда, — подчеркнул Марат Исмагилов.
Однако до принятия соответствующего постановления, оговаривающего перечень таких нарушений, эта норма не работала. Теперь у жилищной инспекции «развязаны руки». Лишить лицензии она может практически любую компанию, и для этого не надо будет идти в суд.
В список грубых нарушений лицензионных требований вошли: ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлёкших угрозу для жизни или здоровья жильцов дома. К числу грубых нарушений относится и обязанность коммунальщиков при смене УК передать все ключи и общую документацию к дому. А с 1 марта следующего года этот перечень пополнится ещё на один пункт — нарушение требований к осуществлению аварийно—диспетчерского обслуживания.
— В апреле в России были утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами. Время от момента обращения в аварийно—диспетчерскую службу по поводу предоставления некачественной коммунальной или жилищной услуги до прихода специалиста ограничено двумя часами, а после 1 марта коммунальщики должны будут отреагировать на жалобы жильцов в течение 30 минут. Кроме того, все обращения жильцов должны автоматически записываться, — подчеркнул главный государственный жилищный инспектор.
Ещё одно важное уточнение: терять право управлять многоквартирным жилым домом управляющие компании отныне будут, если за 12 месяцев дважды допустят нарушения и понесут административное наказание. Причём штрафы для УК за нарушение лицензионных требований — от 250 тысяч рублей.
— Раньше нарушения в работе управляющих компаний не делились на грубые или мягкие, — подчеркнул Марат Исмагилов. — Если УК получала два административных взыскания от Госжилинспекции по одному дому, она лишалась права управления этим домом. А лицензия отзывалась в том случае, если таких домов набирается более 15 процентов. Причём по окончаним календарного года все нарушения, допущенные компанией, аннулировались. Даже если зафиксировано нарушение было в ноябре, после 1 января оно не учитывалось. Кроме того, в ЖК существует такое понятие, как «вето жильцов», когда они могут обратиться в жилинспекцию с просьбой не отзывать лицензию у управляющей компании. В случае грубых нарушений право вето действовать не будет. А все нарушения будут учитываться в течение 12 месяцев с момента их регистрации.
Марат Исмагилов также напомнил, что с этого года срок лицензии по управлению многоквартирным домом ограничен пятью годами. Ранее они были бессрочными. С рынка также должны уйти компании—двойники. Это организации, название которых совсем немного отличается от того, что имеет работающая УК, управляющая домом. Раньше, если у неё накапливались долги или происходила другая неприятность, компания—двойник приходила ей на смену. Причём она появлялась в платёжках жильцов, минуя процедуру смены УК, а из—за схожего названия многие жители даже не замечали подмены.
— Если в лицензии УК на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция имеет право обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования лицензии. На сегодня в Удмуртии из 173 управляющих компаний, имеющих лицензии, у 25 их действие в перспективе будет прекращено в судебном порядке из—за отсутствия домов в управлении. Всего же с 2015 года в республике 182 УК получили лицензии на управление многоквартирными домами. С тех пор у девяти из них действие лицензий было прекращено, — заявил Марат Исмагилов,
Кроме того, в апреле начал работать закон о прямых договорах между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. Он тоже направлен на устранение компаний, которые пришли, чтобы пользоваться чужими деньгами, а не чтобы управлять домами и оказывать людям качественные услуги. Тем самым недобросовестные УК сегодня можно отрезать от денежного потока.
Между тем
Минстрой РФ намерен ужесточить контроль и за деятельностью ресурсоснабжающих организаций. К поставщикам ресурсов, которые не справляются с ситуацией, допускают отключения в отопительный сезон, будет применяться «перехват управления». Механизм схож с тем, что применяют к банкам при отзыве лицензии, назначая временную администрацию.
Проект закона о «перехвате управления» при риске непрерывности оказания коммунальных услуг уже поддержал Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Норма будет распространяться на всех ресурсников, в том числе на концессии и аренду, и даст чёткий и прозрачный механизм выхода из кризисных ситуаций.
Использовать новый механизм планируется в экстренных случаях. Когда очевидно, что руководство ресурсоснабжающей компании не способно справиться с ситуацией, к примеру, поставить тепло, когда на улице зима. При принятии решения будут учитываться действия руководителей компании или их бездействие. «Перехват управления» неизбежен, если поставщик тепла и воды уклоняется от устранения причин аварийной ситуации, ликвидации последствий.
Законопроектом прописываются правила «перехвата». Власти субъекта обращаются в арбитражный суд с заявлением о введении публичного управления в ресурсоснабжающей организации и назначении публичного управляющего еще до вступления в силу решения арбитражного суда. С даты назначения управляющего полномочия руководителей ресурсоснабжающей организации прекращаются. Этот порядок схож с тем, что применяется при отзыве лицензии у банков. Публичный управляющий может распоряжаться имуществом организации. Кроме того, он обязан назначить единую теплоснабжающую организацию или гарантирующую организацию, в чьей зоне деятельности находятся объекты коммунальной инфраструктуры. Если публичное управление назначается в единой теплоснабжающей организации муниципалитета, допускается привлечение ресурсов соседнего населённого пункта.
Справка «УП»
За восемь месяцев 2018 года в Жилищную инспекцию Главного управления по надзору УР поступило почти 17 тысяч жалоб на оказание жилищных, коммунальных услуг и капитальный ремонт. Проверки провели примерно по трети обращений, в половине из них были зафиксированы и устранены нарушения.
Всего на территории Удмуртии действуют 520 ТСЖ и 174 управляющие компании, 69 из них находятся в Ижевске. Однако реально работает только 143 УК, из них 17 компаний получили лицензии на управление МКД в 2018 году.
Фото news.pn
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