Журналист из Удмуртии Алексей Серебренников задал вопрос Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. Алексей поинтересовался у Главы государства о программе переселения, будет ли она продолжена, а также рассказал о поселке Симониха в Сарапуле, где в восьми бараках, не пригодных для жилья, выживают несколько десятков семей.
«Около 40 человек, проживающие на другом берегу Камы, отрезаны от города. У них проблемы с продуктовым снабжением, в случае ЧС к ним не могут добраться пожарные и медики", - рассказал Алексей Серебренников о ситуации в поселке Симониха президенту страны. На вопрос журналиста из Удмуртии Владимир Путин ответил, что государство сделает все, чтобы повторить программу по расселению ветхого и аварийного жилья.
«Программа по расселению ветхого и аварийного жилья возникла после того, как были урегулированы финансовые споры с известной нефтяной компанией. Средства от продажи этой организации пошли в том числе и на создание фонда программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Она оказалась очень эффективной. Мы сделаем все, чтобы ее повторить», – сказал Путин.
Он также добавил, что пока не будет называть ни сроки, ни объемы, поскольку это касается конкретных бюджетных обязательств.
Напомним, улучшение условий жизни симонихинцев находится на контроле регионального отделения ОНФ в Удмуртии с августа 2016 года. По итогам региональной конференции ОНФ в перечень Общественных предложений для Главы Удмуртии был включен и пункт о переселении жителей Симонихи в благоустроенное жилье. Этот вопрос предметно активисты Народного фронта обсуждали и во время встречи с Главой Удмуртии Александром Соловьевым в феврале 2017 года.
Отметим, в Санкт-Петербурге продолжается четвертый медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который ежегодно проводит Общероссийский народный фронт. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.
3 апреля, в заключительный день форума, в работе пленарного заседания принимает участие Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.
Напомним, на Медиафорум из Удмуртии отправились шестеро журналистов. Это Наталья Тютина (республиканская газета "Удмуртская правда"), Мария Родионова (информационное агентство "Удм-инфо"), Люция Владимирова (телеканал "ТНТ-Можга"), Алексей Серебренников (издание "Наше время Удмуртия"), Дмитрий Манылов (инетернет-газета "День.org") и Юлия Кардапольцева (газета Дебесского района "Новый путь").
Все они стали лауреатами Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость». Всего победителями в этом году стали 443 региональных журналиста – почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.
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