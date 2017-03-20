Журналист газеты «Удмуртская правда» Наталья Тютина отправится на Медиафорум ОНФ в Санкт-Петербург. Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», организованный Общероссийским народным фронтом, пройдет в северной столице России с 1 по 3 апреля.
Напомним, Наталья Тютина вошла в число победителей III Всероссийского конкурса журналистских работ ОНФ «Правда и справедливость».
В первый день работы Медиафорума, 1 апреля, состоится награждение лауреатов конкурса Фонда «Правда и справедливость». Основная рабочая программа Медиаформа ОНФ пройдет 2 и 3 апреля. В заключительный день форума состоится пленарное заседание, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике.
В работе форума примут участие более 500 человек: журналисты-представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Центральные темы Медиафорума будут посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов и профессиональных вопросов развития независимой журналистики России.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.
Фото: tvsamara.ru
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