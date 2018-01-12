Большинство изменений, которые вступают в силу в этом году, коснутся работы Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и лицензионных требований к управляющим компаниям. Кроме того, Минстрой России ставит перед собой задачу перейти на авансовую систему оплаты коммунальных услуг. Но обо всём по порядку…
Дом отберут, а ты не нарушай
1 января 2018 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые ужесточают контроль за работой управляющих компаний. В частности, внесённые поправки упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома.
Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. Новый закон позволяет делать это по решению жилищной инспекции. Причём компания может лишиться части домов, в отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у неё в управлении жилого фонда.
Грубым будет считаться нарушение, повлёкшее опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное злоупотребление, к примеру, частое сегодня нарушение - отказ передать техническую документацию на дом при переходе его в управление новой организации.
В 2018 году в прошлое уйдут и управляющие компании-двойники. Это уже открытые организации, название которых совсем немного отличается от того, что имеет работающая УК, управляющая домом. Если у неё накапливаются долги или происходит другая неприятность, компания-двойник приходит ей на смену. Причём она появляется в платёжках жильцов, минуя процедуру смены УК, а из-за схожего названия многие жители даже не замечают подмены.
Теперь, если в лицензии УК на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получает право обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования такой лицензии. И потерять право обслуживать дома может довольно много организаций. По результатам мониторинга проекта «Управдом», в России почти 10 процентов всех управляющих компаний не имеют на балансе домов.
Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом пятью годами. Ранее лицензии УК были бессрочными, а факты их отзыва единичными. Теперь, как уверяют эксперты, в сфере ЖКХ может начаться чистка рынка от организаций, которые плохо выполняют свою работу или имеют большие долги.
Тариф на привязи
В перспективе управляющие компании не смогут завышать плату за содержание и ремонт общедомового имущества. Законопроект об этом сегодня готовится в недрах Минстроя России. Он будет содержать правила расчёта цен за жилищные услуги и минимальный перечень услуг и работ, которые необходимы для того, чтобы многоквартирный дом был в порядке.
Напомним, повышение коммунальных платежей (за газ, электричество, воду, канализацию и прочее) ограничено на законодательном уровне и уже несколько лет подряд не превышает уровень инфляции. А вот по жилищным тарифам (уборка подъездов, обслуживание мусоропроводов, ремонт и замена общедомового оборудования) регулирование отсутствует, то есть ничто не сдерживает «аппетиты» управляющих компаний. На проблему обратил внимание Президент РФ Владимир Путин на последней пресс-конференции.
Чтобы «загнать» жилищные тарифы в законодательные рамки, Минстрой РФ разработает методологические рекомендации для муниципалитетов по регулированию тарифов на жилищные услуги. Методика будет схожа с той, которая сегодня используется при определении предельной стоимости капремонта.
Система предоплаты
На сокращение тарифов будут работать и «прямые» договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Введение этой нормы президент также поручил ускорить. Законопроект уже принят Госдумой РФ в первом чтении, и окончательно утвердить его планируется в ближайшие месяцы. Новый механизм позволит проводить платежи за ресурсы, минуя управляющую компанию. Сейчас многие из них «забывают» перечислить собранные с граждан деньги ресурсоснабжающим организациям. В лучшем случае они допускают просрочку платежей, в худшем - банкротятся и оставляют за собой баснословные долги.
Правда, законодатели делают оговорку - дело это добровольное. Причём обсуждаются два подхода. В первом случае собственники сами инициируют переход на прямые договоры, но только если ресурсники будут согласны, во втором – инициаторами выступают сами ресурсоснабжающие организации при условии, что УК имеет перед ними долг за два месяца.
В 2018 году Минстрой планирует ввести в ЖКХ и систему предоплаты. Правда, как уверяют в ведомстве, пока в тестовом режиме и на добровольных началах. Речь о том, чтобы жильцы оплачивали услуги ЖКХ авансом, а им за это будут делать скидки при расчёте следующих платежей.
Предлагаемый механизм авансовых платежей будет напоминать предоплату услуг мобильной связи и Интернета. Потребитель переводит на счёт управляющей или ресурсоснабжающей организации определённую сумму денег, а затем пользуется коммунальными услугами, пока не обнулится баланс.
В Минстрое говорят, что такая система блестяще работает по всему миру. Она позволяет значительно снизить задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и стимулировать жильцов к экономии ресурсов.
Штраф на «мягких условиях»
С 1 января 2018 года коммунальщиков начнут штрафовать за то, что они не разместили информацию в государственной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Эта норма должна была вступить в силу ещё несколько лет назад, но сроки неоднократно переносили. При этом сначала речь шла о довольно высоких штрафах за такую провинность, но и здесь правительством принято решение на первоначальном этапе сделать коммунальщикам поблажку. Так, например, за впервые совершённое правонарушение законопроектом устанавливается для должностного лица ресурсоснабжающей организации (РСО), управляющей компании (УК), муниципалитета грозит предупреждение, при повторном правонарушении - штраф от пяти до десяти тысяч рублей и при последующем нарушении - от 15 до 20 тысяч рублей.
А вот норма о том, что гражданин может не платить, если информация о начислениях не размещена в ГИС ЖКХ, была отменена. В Минкомсвязи РФ говорят, что решили сначала посмотреть, как будет работать именно административная ответственность для организаций ЖКХ. Если штрафы «работать» не будут, то тогда в правительстве вновь рассмотрят вопрос о возвращении данной нормы.
Напомним, в этой информационной системе должны зарегистрироваться и разместить информацию все предприятия ЖКХ и муниципалитеты. В личном кабинете ГИС ЖКХ каждый гражданин должен увидеть всю информацию по своей квартире, дому и двору, все заключённые договоры на предоставление услуг и выполнение работ по дому и акты их приёмки. В перспективе, не выходя из дома, из личного кабинета он сможет направлять своей управляющей организации или ТСЖ, ресурсоснабжающей организации или органам жилищного надзора в электронной форме жалобы и иные обращения. Через свой кабинет можно будет передавать показания приборов учета, видеть начисления по квартире, факты осуществлённых платежей, оплачивать свои счета за ЖКУ, участвовать в обсуждениях и голосованиях на форуме со своими соседями, видеть, куда идут его деньги на капремонт, и многое-многое другое.
Между тем
В 2018 году вступят в силу законодательные изменения, некоторые из них кардинально изменят рынок недвижимости в России. В списке нововведений наступившего года - ужесточение требований к застройщикам. Теперь одному девелоперу должно выдаваться не более одного разрешения на строительство. А размер собственных средств застройщика на протяжении всего периода реализации проекта должен составлять не менее 10 процентов от стоимости строительства.
Поправки также вводят требования к опыту работы застройщика: организация должна не менее трёх лет участвовать в возведении многоквартирных домов и получить разрешение на ввод не менее 10 тыс. кв. метров жилья. Также обязательным станет условие, при котором застройщик, техзаказчик и генподрядчик обязаны осуществлять расчёты только в одном банке.
Напомним, что в октябре 2017 года заработал Фонд защиты дольщиков, куда застройщики жилья, привлекающие деньги граждан, обязаны вносить взносы в размере 1,2 процента от каждого договора долевого участия.
С 1 июля 2018 года войдут в оборот электронные ипотечные закладные. Это бездокументарные ценные бумаги, которые хранятся в депозитарии в виде электронных документов. Закладные будут содержать сведения о залогодателе, первоначальном залогодержателе и о заёмщике по кредиту, информацию о дате и месте заключения договора, сумме кредита и сроке её уплаты, а также описание ипотечного имущества и его оценку.
Форму электронной закладной можно будет заполнить на портале Госуслуг и на официальном сайте Росреестра. В документе будут ставиться электронные подписи кредитора и получателя ипотеки, а также подпись государственного регистратора. Введение электронной закладной станет первым шагом к переходу на полностью электронный документооборот при покупке жилья в ипотеку.
1 сентября 2018 года вступит в силу закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Вводится новое для российского наследственного права понятие - наследственный фонд.
Фонд будет работать после смерти владельца имущества по тем условиям, которые человек сам определит при составлении завещания. Нововведение сможет обеспечить защиту интересов кредиторов умершего, которые могут предъявить требования по выплате долга ко всем наследникам, в том числе фонду. Также фонд будет защищать права несовершеннолетних детей наследодателя, которые смогут получить своё имущество вне зависимости от завещания.
Новый закон даёт возможность выплачивать деньги не только членам семьи покойного, но и другим людям и организациям. Это, в частности, позволит реализовать волю умершего и отдать часть имущества на благотворительность.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.