Разумный баланс интересов инвестора и региона. Правительство Удмуртской Республики инициировало поправки в региональное инвестиционное законодательство. Прежде всего речь идёт о базовом Законе «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в У...

Жилищную госпрограмму переведут на проектное управление Действие программы «Жилище» на 2015–2020 годы с 1 января 2018 года досрочно прекращается, поскольку е...

Сарапульский электрогенераторный завод: время новых возможностей Для Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) уходящий год и год наступающий смело можно назва...