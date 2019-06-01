Главная » Культура » Жизнь как служение культуре

Жизнь как служение культуре

29 мая
0

От нас ушёл старейший сотрудник редакции газеты «Удмуртская правда» Николай Александрович Чувыгин.

%d0%a7%d1%83%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%b8%d0%bd Жизнь как служение культуре

От нас ушёл старейший сотрудник редакции газеты «Удмуртская правда» Николай Александрович Чувыгин – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики и Российской Федерации. В январе прошлого года на праздновании 100-летия «Удмуртской правды» глава республики Александр Владимирович Бречалов вручил ему литературную премию в области драматургии Правительства Удмуртской Республики.

Его долгая жизнь, а Николай Александрович чуть-чуть не дотянул до девяностолетия, была творчески активной и очень разнообразной. После Казанского университета он успел поработать учителем литературы в Казани, Куйбышеве и в поселке Кизнер недалеко от места своего рождения – деревни Александровка Граховского района, а затем и специалистом Министерства образования Удмуртии. «Удмуртская правда» стала еще одной ступенькой его жизни – здесь он вёл отдел культуры, и запомнился ярким репортажем с шолоховской станицы Вёшенская, очерком, посвященным уроженке глазовских мест народной артистке СССР О. Л. Книппер-Чеховой.

С Ольгой Леонардовной Николай Александрович встретился в Москве у нее дома, во время учебы в Государственном театральном институте. С тех лет театр становится главным в жизни Н. Чувыгина. Им написано более двадцати пьес, которые были поставлены на сценах как любительского народного театра поселка Кизнер, так и профессионального Национального театра Удмуртии, где увидела свет его комедия «Канадский дядюшка». В Кизнерском народном театре он был и режиссёром, и актёром. Запомнился зрителями как остроумный и интеллигентный конферансье эстрадных концертов.

До последних дней Н. Чувыгин сочинял пьесы, очерки, записывал воспоминания о встречах с выдающимися и просто интересными людьми. У него вышло около пятнадцати книг. Николай Александрович остро переживал все, что происходит в театрах и литературе республики и России. До конца своих дней он оставался служителем культуры, её верным рыцарем.

Фото: vk.com/kiznerdom

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Из Ижевска – на Всероссийский поэтический слэм
31 мая
Всероссийский поэтический слэм состоится в Красноярске в ноябре....
Артистами становятся в детстве
27 мая
Будет ли в Ижевске создана Детская филармония?...
Вопрос-ответ. Сферу культуры ждёт обновление
24 мая
Преобразования начнутся, когда их поддержит общество...
Литературное пиршество
22 мая
В Удмуртии впервые пройдёт литературный фестиваль на родине П.И. Чайковского....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо