От нас ушёл старейший сотрудник редакции газеты «Удмуртская правда» Николай Александрович Чувыгин – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики и Российской Федерации. В январе прошлого года на праздновании 100-летия «Удмуртской правды» глава республики Александр Владимирович Бречалов вручил ему литературную премию в области драматургии Правительства Удмуртской Республики.
Его долгая жизнь, а Николай Александрович чуть-чуть не дотянул до девяностолетия, была творчески активной и очень разнообразной. После Казанского университета он успел поработать учителем литературы в Казани, Куйбышеве и в поселке Кизнер недалеко от места своего рождения – деревни Александровка Граховского района, а затем и специалистом Министерства образования Удмуртии. «Удмуртская правда» стала еще одной ступенькой его жизни – здесь он вёл отдел культуры, и запомнился ярким репортажем с шолоховской станицы Вёшенская, очерком, посвященным уроженке глазовских мест народной артистке СССР О. Л. Книппер-Чеховой.
С Ольгой Леонардовной Николай Александрович встретился в Москве у нее дома, во время учебы в Государственном театральном институте. С тех лет театр становится главным в жизни Н. Чувыгина. Им написано более двадцати пьес, которые были поставлены на сценах как любительского народного театра поселка Кизнер, так и профессионального Национального театра Удмуртии, где увидела свет его комедия «Канадский дядюшка». В Кизнерском народном театре он был и режиссёром, и актёром. Запомнился зрителями как остроумный и интеллигентный конферансье эстрадных концертов.
До последних дней Н. Чувыгин сочинял пьесы, очерки, записывал воспоминания о встречах с выдающимися и просто интересными людьми. У него вышло около пятнадцати книг. Николай Александрович остро переживал все, что происходит в театрах и литературе республики и России. До конца своих дней он оставался служителем культуры, её верным рыцарем.
Фото: vk.com/kiznerdom
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