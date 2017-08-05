27 июля в селе Вараксино прошло открытие памятника, который отреставрировал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» в рамках программы «Живые павшим обязаны вечно». К сегодняшнему дню компания восстановила уже 14 памятников в разных районах Удмуртии.
Помнить каждый день
Церемония открытия мемориала в Вараксино получилась по-настоящему душевной и трогательной. На торжественное мероприятие пришли, кажется, все вараксинцы, многие с цветами и георгиевскими ленточками. Селяне помнят, каким до реставрации был памятник: разбитые плиты с фамилиями воинов, и разрушенные ступени, ведущие к мемориалу.
Сегодня его не узнать. В рамках программы «КОМОС ГРУПП» восстановил стены памятника, поставили плиты с фамилиями участников войны из Вараксино. Кроме того, здесь появилось 11 новых фамилий. Их узнали от жителей села, потомков участников войны. Одно из имен нанесли на плиту накануне открытия.
Кирилл Чечин, заместитель гендиректора по стратегическому развитию ООО «КОМОС ГРУПП», поделился своими эмоциями по поводу восстановления памятника:
– ООО «КОМОС ГРУПП» участвует в различных социальных программах как в Удмуртии, так и за ее пределами. В 2013 году начался проект «Живые павшим обязаны вечно». На эту программу выделили почти 20 миллионов рублей. Но дело не в деньгах и не в количестве мемориалов. Для «КОМОС ГРУПП» это уважение перед людьми, которые воевали за это голубое небо. Это патриотическое воспитание молодого поколения. Мы не должны забывать то страшное время, чтобы больше никогда не было войны.
Героям посвящается
На торжественном митинге жители села возложили цветы к памятнику. Творческие коллективы исполнили песни военных лет. А после выпустили в небо белых голубей. От имени жителей села ООО «КОМОС ГРУПП» и птицефабрику «Вараксино» поблагодарил глава Завьяловского района Андрей Коняшин.
– В 2010 году этот памятник открыли на средства, собранные администрацией Вараксино. Многие граждане вносили свои пожертвования. Я хочу сказать спасибо ветеранам. Хочу, чтобы молодежь знала, почему так торжественно открывают мемориалы. Я хочу всех поздравить со знаменательным событием. Мы все вместе должны охранять памятник. Мемориал - центр притяжения для вараксинцев, здесь должна быть прогулочная зона.
ООО «КОМОС ГРУПП» - социально ориентированная компания. Агрохолдинг создает рабочие места и участвует в социальных программах. Компания оборудует спортивные площадки, вкладывает средства в развитие фермерских хозяйств. Сотрудники компании регулярно посещают детские дома и реабилитационные центры.
Фото: Пресс-служба «КОМОС ГРУПП»
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