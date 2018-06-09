Первое слово в Стране обезьян
Научить детей уважать и ценить всё живое на земле… Как это сделать? Сам проект нашего республиканского зоопарка, позаимствованный в Европе и реализованный первым президентом республики Александром Волковым, уже приучает детей к тому, что животные должны содержаться в благоприятных условиях. Здесь - не тесные клетки, как было принято в подобных заведениях прошлого века в нашей стране или в частных зверинцах, а просторные вольеры, с двумя секторами – летним и тёплым зимним. Животные гуляют, летают, ползают под настоящим солнцем, настоящим дождем и снегом. Это зоопарк XXI века, построенный людьми, живущими в более комфортных условиях, и они по своему примеру создают такие же условия для животных – братьев наших меньших. Потому и дети, и взрослые уходят после его посещения в приподнятом настроении, без мысли - «животные в тюрьме». Главное – не приносить сюда свои личные проблемы, а радоваться этому гармоничному природному миру.
Животные – замечательные педагоги, воспитатели. Сколько случаев, когда дети свои первые слова говорят именно в зоопарке – в павильоне «Страна обезьян». Мамы, которым до той поры не удавалось добиться от чад ни слова, просто начинают плакать от радости. Некоторые дети, отмечают родители, не улыбались, пока не попадали к обезьяньим вольерам. Трудно оставаться серьёзным в ответ на гримасы и ужимки этих веселых и общительных обитателей. Да и сами взрослые замечают: общение с животными как рукой снимает усталость, дневные проблемы, открывает глаза на то, что раньше не замечал. Надо просто смотреть в прекрасные глаза зверей и птиц, почувствовать позитивную энергию, которая исходит от них.
Животные – детям, и наоборот
Дети любят на детской площадке зоопарка трогать доброе, мягкое, тактильно приятное тело животного. В первую очередь, это безобидные, неопасные маленькие козочки, овечки, мини-пиги – свинки. Но прежде чем подпустить животное к детям, его долго к этому готовят. Так, допустили даже моржа. «Какой он ласковый, с бархатистой шкуркой! А мы думали, страшный!» - говорят после такого контакта дети.
Сейчас здесь готовят проект, позаимствованный в одном из старейших зоопарков мира. Это будет маленький мышиный городок под стеклянным колпаком - с домиками, лесенками. Ребёнок увидит, как эти крохотные звери живут, как кормят малышей. Это будет модель идеальной семьи, к которой нужно готовиться с детства.
Каждый экскурсовод и сегодня на примере животных приобщает детвору к семейным ценностям. У животных есть чему поучиться. На днях из логова выйдет волчица с недавно родившимися волчатами. Стоит полюбоваться на всю стаю взрослых волков, которые в этот момент превращаются в заботливых родственников и начинают ухаживать за малышами.
Нас огорчают встречи с бездомными брошенными животными. В зоопарке учат малышей ответственному отношению к тому, кого приручили, помогать попавшим в беду, различать опасных и неопасных зверей и обучать навыкам обращения с ними. И всё это – на примерах из жизни обитателей зоопарка, где животных лечат, выхаживают, в особом отделе поселяют самых старых и больных, которые уже не могут «работать» для посетителей. Впечатляет ребятишек история моржихи Сгаты-Несейки, которую возили оперировать аж в Гамбург, и спасли.
Здесь возникла традиция постоянной работы с детьми помимо осмотра вольеров. Это фактически дом культуры, дом живой природы. Каждую весну школьники строят скворечники и устанавливают их в соседнем лесу. С Почтой России участвуют в конкурсе рисунков по спасению дальневосточных тигров. Включаются в программу по сохранению белых медведей. К проектам, а их множество, подключены и дети с ограниченными возможностями. Так, победителем прошлого года стало замечательное эссе «Как растёт улитка ахатина». Сколько всего нового узнают дети в зоопарке о чудесном живом мире нашей страны!
В День защиты детей зоопарк собрал всех своих друзей – воспитанников детских домов республики, детей с ограниченными возможностями, отдыхающих в детских загородных и школьных лагерях. Для них были подготовлены концерты с участием морских котиков и моржей, детских коллективов. Работала выставка рисунков. А встречали посетителей у входа контактные животные. Никто не ушел в этот день из зоопарка без подарка.
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