В четверг, 2 марта, в Малой Пурге состоялось собрание животноводов республики, на котором были подведены итоги работы тружеников ферм в прошлом году и рассмотрены планы на будущее. В нём принял участие Александр Соловьев, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
В 2016 году хозяйствами всех категорий региона произведено более 738 тысяч тонн молока, что выше уровня предыдущего года на 18,2 тысячи тонн или на 2,5 процента. В том числе сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 650 тысяч тонн молока, что выше уровня прошлого года на 26,2 тысячи тонн (4,2 процента).
Лидерами по валовому производству молока являются пять районов Удмуртии. Первое место занимает Вавожский район с объёмом производства молока 53596 тонн, что на 4731 тонну больше, чем в соседнем Можгинском районе (48618 тонн). Третье место занимает Балезинский район (47581 тонна). На четвёртом месте – шарканцы (44470 тонн). Пятая строчка в рейтинге – за алнашцами (43481 тонна).
В сельскохозяйственных организациях республики удой в среднем от каждой коровы составил 5725 килограммов молока, что выше соответствующего уровня прошлого года. В 2016 году впервые Вавожский район перешёл семитысячный рубеж (7073 кг). Алнашский, Шарканский, Завьяловский районы перешагнули шеститысячный рубеж. В целом по республике в сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах к концу года поголовье коров составило 114,9 тысячи голов. Это выше уровня начала года на 1236 голов.
«Животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства Удмуртской Республики, - отметил Александр Соловьев, приветствуя участников собрания. – Известно всем, что чем больше товарного молока и мяса, тем больше доходов у селян. И не случайно пару лет назад мной была озвучена амбициозная задача – выйти на производство миллиона тонн молока в год. В 2016 году мы начали её реализацию. Разработана программа действий. Но сказать, что результаты прошлого года поражают, пока не могу. Да, рост есть. Но он скромный. С такими темпами до миллиона тонн шагать и шагать. С другой стороны – совершенно ясно, что для результата нужен рост и экстенсивный, и интенсивный. Имею в виду как увеличение поголовья коров, так и повышение его качества и, соответственно, надоев. Ясно также, что для выхода на миллион тонн молока надо как следует работать всем, а не только нашим пяти районам-лидерам».
В 2016 году было введено и просубсидировано 7764 новых скотоместа (всего введено более 11 тысяч новых скотомест). Больше половины из них – за счёт реконструкции ферм. Республика с 2013 года увеличила объёмы финансирования по данному направлению с 16,6 миллионов до 409 миллионов рублей. По оперативным данным, ожидается, что в 2017 году скотомест будет введено в 2,5 раза больше.
Глава отметил, что рост поголовья и его качества невозможен без развития кормовой базы. Используемые сегодня сельскохозяйственные земли этого не обеспечат. Необходимо возвращать землю в оборот. Такую задачу перед регионами ставит и Президент России.
«Пора переходить от разговоров на эту тему к серьёзным реальным действиям. До прошлого года в республике посевные площади снижались. Например, в 2014 году – на 21,7 тысячи гектаров. В 2015 году – ещё на 20 тысяч гектаров. Таковы факты. По данным статистики, в конце 80-х годов в Удмуртии под зерновыми было занято 780 тысяч гектаров. В прошлом, 2016 году, – почти в два раза меньше», - сказал руководитель республики.
Александр Соловьев призвал более серьёзно и комплексно заниматься вопросами вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Лучшие районы, хозяйства и животноводы республики получили из рук Главы Удмуртии заслуженные награды. Для передовиков производства был дан праздничный концерт.
Фото: udmurt.ru
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