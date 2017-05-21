В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики 11 и 12 мая состоялось ежемесячное совещание с главными зоотехниками управлений сельского хозяйства районов под председательством исполняющего обязанности вице-премьера Правительства Удмуртии Сергея Токарева.
Как нам сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, численность молочного стада продолжает увеличиваться. На 1 мая 2017 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на 2297 коров стало больше, чем на 1 мая 2016 года, и на 1525 голов больше, чем на начало текущего года. За апрель дойное стадо выросло на 353 головы.
В результате за четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики произведено 231,8 тысячи тонн молока – это на 14,7 тысячи тонн больше, чем в январе - апреле 2016 года. Рост к уровню прошлого года составил 6,8 процента.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия УР Евгения Шкарупы, помимо роста поголовья, продолжается увеличение продуктивности коров: средний удой по республике за 5 месяцев достиг 17 килограммов в сутки – это на 400 граммов больше по отношению к показателю прошлого года.
Мария ПЕТРОВА
Фото: au-18.ru
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