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Животноводы Удмуртиии подвели итоги работы за четыре месяца текущего года

20 мая
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Численность молочного стада в Удмуртии продолжает увеличиваться

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b e1477486406667 Животноводы Удмуртиии подвели итоги работы за четыре месяца текущего года

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики 11 и 12 мая состоялось ежемесячное совещание с главными зоотехниками управлений сельского хозяйства районов под председательством исполняющего обязанности вице-премьера Правительства Удмуртии Сергея Токарева.

Как нам сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, численность молочного стада продолжает увеличиваться. На 1 мая 2017 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на 2297 коров стало больше, чем на 1 мая 2016 года, и на 1525 голов больше, чем на начало текущего года. За апрель дойное стадо выросло на 353 головы.

В результате за четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики произведено 231,8 тысячи тонн молока – это на 14,7 тысячи тонн больше, чем в январе - апреле 2016 года. Рост к уровню прошлого года составил 6,8 процента.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия УР Евгения Шкарупы, помимо роста поголовья, продолжается увеличение продуктивности коров: средний удой по республике за 5 месяцев достиг 17 килограммов в сутки – это на 400 граммов больше по отношению к показателю прошлого года.

Мария ПЕТРОВА

Фото: au-18.ru

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