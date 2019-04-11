По данным Министерства здравоохранения Удмуртии, в 2018 году врачи республики выполнили 6800 процедур по искусственному прерыванию беременности, из них 4600 – по желанию женщин, без медицинских показаний. За сухой статистикой – тысячи прерванных жизней и тысячи сломанных судеб: женщина, решившаяся на страшный шаг, физические муки испытывает на протяжении долгих лет, а от моральных не может избавиться до конца дней.
Помочь женщине и словом, и делом
Между тем всё чаще в нашем обществе говорят о социально-психологической помощи будущим мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чтобы женщина сохранила ребёнка, порой нужно совсем немного, даже вовремя сказанные слова поддержки могут спасти малыша. По всей стране открываются центры, в которых помогают беременным женщинам в трудную минуту их жизни.
28 марта в Ижевске по адресу площадь им. 50-летия Октября, 21, в здании бывшего 3-го роддома, на базе Республиканского центра медицинской профилактики (РЦМП) открылся центр медико-социальной поддержки беременных женщин. Надо сказать, что на психологическое консультирование будущие мамы начали приходить ещё в старое здание на Свердлова, 7. За ноябрь и декабрь 2018 года центр принял 75 женщин, а в этом году помощь и поддержку получили уже 144 жительницы Удмуртии. В планах специалистов учреждения – продолжить работу с женщинами, а в будущем – начать готовить их к родам, в том числе и партнёрским (когда при рождении будущего ребёнка присутствует его отец. - Прим. ред.). По словам Натальи Шишкиной, главного врача Республиканского центра медицинской профилактики, открытие центра медико-социальной поддержки беременных женщин в Удмуртии – неоценимый вклад в улучшение демографической ситуации в Удмуртии.
– В республике, к сожалению, число абортов превышает средние показатели по России. Когда мы начали приём психолога по старому адресу, к нам приезжали женщины со всей республики и с каждым днём их количество увеличивалось. Поэтому пришла идея развить это направление и взять в штат ещё одного психолога. Очень важно помогать беременной женщине и словом, и делом. Часто тем, кто живёт на селе, где нет психологов, некому довериться: ведь сказанное, увы, может стать достоянием всех односельчан. Замечательно, если беременность запланирована, и родители готовились к ней и материально, и морально. Но бывают ситуации, когда беременность наступает внезапно, в такой ситуации женщине нужна психологическая поддержка, потому что она не знает, что делать и к кому обратиться. Мы искренне радуемся, когда женщина после часовой, а иногда и полуторачасовой, беседы с нашим психологом, выйдя из кабинета, сообщает своим старшим детям, что у них скоро появится братик или сестрёнка, – рассказывает Наталья Шишкина
Иногда женщине, чтобы родить ребёнка, не хватает уверенности в завтрашнем дне. Поэтому в центре, кроме психологов, приём ведут и социальные работники.
– Сегодня предусмотрены различные выплаты, связанные с рождением ребёнка, - рассказывает Наталья Александровна, – открываются новые детские сады, строятся школы и жильё. Мы приглашаем на консультации к нашим психологам, социальным работникам, также в кабинет дородового консультирования всех женщин республики. А тех, кто преодолел сомнения, ждём на курсах подготовки к родам.
Церковь против великого греха
Кабинет противоабортного консультирования создан по соглашению между Минздравом республики и Ижевской и Удмуртской епархией. Средства на его оборудование были получены в рамках грантового конкурса. Подобный кабинет открылся 5 марта в акушерско-гинекологическом отделении ижевской поликлиники № 10. Перед процедурой искусственного прерывания беременности без медицинских показаний врач может направить женщину на добровольную консультацию в этот кабинет. Задача врача-консультанта – объяснить, как зарождается человеческая жизнь, как она ценна уже с самого момента зачатия, а также рассказать о последствиях аборта. После консультации женщине даётся неделя на обдумывание. Окончательное решение, совершить аборт или нет, она принимает самостоятельно. Здесь же, в кабинете, есть вся необходимая информация о том, какую социальную помощь женщины могут получить, в том числе и в епархиальных центрах, если решатся сохранить жизнь ребёнку.
Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин передал кабинету икону Божией Матери «Млекопитательница» и наглядный материал для консультирования – модели человеческих эмбрионов. А после того, как была перерезана красная лента, митрополит вместе со священниками освятил стены больницы.
– Церковь очень обеспокоена вопросом массовых абортов, которые действительно в большом количестве совершаются ежедневно, – сказал владыка. – Убийство плода в утробе матери церковь всегда рассматривала как великий грех. Святейший Патриарх Кирилл каждый год в рамках парламентских встреч во время Рождественских чтений поднимает вопрос борьбы с этим грехом. Сейчас Русская Православная Церковь оказывает грантовую поддержку проектам, направленным на профилактику абортов, перераспределяя пожертвования, поступающие из епархий. Наш регион в этом году получил средства на оборудование двух противоабортных кабинетов в Ижевске.
Кстати
В Послании Президента России Федеральному Собранию большое внимание уделялось вопросам демографии, различным мерам поддержки семей. Льготное налогообложение для многодетных родителей, двукратное увеличение пособия по уходу за детьми-инвалидами, субсидирование ипотеки для молодых семей, решение проблемы с местами в яслях, частичное погашение ипотеки многодетным – все эти меры призваны улучшить демографическую ситуацию, стимулировать рождение детей в семьях. Республика участвует в реализации всех направлений, инициируя собственные меры помощи. В частности, на очередной сессии Госсовета депутаты приняли решение о выделении 20 миллионов рублей по нацпроекту «Демография», которые будут направлены на выплаты по 100 тысяч рублей студенческим семьям, в которых родился первенец. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на этот год предусмотрено 784 миллиона рублей по 6 федеральным программам.
Открытие Центра медико-социальной поддержки беременных женщин – ещё один шаг в улучшение демографической ситуации.
Есть мнение
Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту:
– Мы с большим оптимизмом слушали послание Президента России, в котором он огромное внимание уделил вопросам по улучшению демографической ситуации и по поддержке материнства и детства. Самое главное, чтобы каждый житель нашей республики почувствовал эту поддержку на себе. Каждая будущая мама должна понимать, что судьба её будущего ребёнка и её личная судьба не безразличны для республики. Уверена, что эффективное взаимодействие исполнительного и законодательного органов власти послужит на благо жителей Удмуртии.
Георгий Щербак, первый заместитель министра здравоохранения УР:
– Открытие центра медико-социальной поддержки беременных женщин – грандиозное событие для города и республики в целом и большой подарок для женщин Удмуртии. Важно, чтобы будущие мамы на дородовом этапе и в дальнейшем имели возможность получать не только качественную медицинскую помощь, но и, прежде всего, духовно исцелялись, становились на правильный путь.
Зоя Степнова, председатель Союза женщин УР, член постоянной комиссии Госсовета УР по здравоохранению, демографической и семейной политике:
– Наша комиссия всегда стояла на защите интересов семьи, мы стараемся отстаивать социально значимые программы, которые направлены на укрепление здоровья нашего населения. Союз женщин Удмуртии готов взаимодействовать с системой здравоохранения и с этим центром по реализации нацпроекта, направленного на улучшение демографической ситуации. У нас есть хорошая практика проведения таких акций, как «Ждём в гости аиста», которая помогает формировать правильный образ жизни будущих родителей и акцентирует внимание на том, что от них зависит здоровье детей. Есть ещё много других инициатив, направленных на сбережение нации.
Справка «УП»
Здание Республиканского центра медицинской профилактики (РЦМП), до февраля 2019 года располагавшееся по адресу Свердлова, 7, в декабре 2018 года было признано аварийным. Сегодня его работа направлена на проведение в Удмуртии мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний, медицинским проблемам формирования и укрепления здоровья, планирования семьи, по гигиеническому обучению и воспитанию населения, по пропаганде медицинских и гигиенических знаний, а также на оказание медпомощи в рамках центра здоровья, также входящего в структуру РЦМП. В центре медпрофилактики работают врачи, медицинские сёстры, психотерапевт. Действуют кабинеты ЛФК, массажа, кабинет медицинской помощи при отказе от курения.
Специалистов центра можно пригласить в трудовой коллектив или в публичное пространство на выездное обследование, куда, как правило, входят скрининговые обследования, лекции, индивидуальное консультирование врачей.
Центр организует и проводит обучающие семинары, конференции и совещания для медицинских работников и специалистов отделений и кабинетов медицинской профилактики, оказывает организационно-методическую и консультативную помощь педагогам, социальным работникам по вопросам медицинской профилактики, формам и методам гигиенического воспитания населения.
В ближайшем будущем в РЦМП откроется центр диетологии, антикризисный центр для детей и подростков, начнут проводиться медосмотры по принципу одного окна и будет развиваться направление скандинавской ходьбы.
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