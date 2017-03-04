Президиум Правительства Удмуртской Республики утвердил проект соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии с которым республика уже в этом году получит 64,7 миллиона рублей в виде субсидий из федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Субсидии предоставляются на условиях софинансирования – в бюджете Удмуртии на эти цели предусмотрено еще 60 миллионов рублей. Таким образом, общий объем средств, которые в 2017 году будут направлены на улучшение жилищных условий селян, в том числе молодых семей и молодых специалистов, составит 124,7 миллиона рублей – это почти на 25 миллионов больше уровня прошлого года.
В 2016 году в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» размер федеральной субсидии составил 41 миллион рублей, софинансирование из бюджета Удмуртской Республики – 60 миллионов рублей.
Вложенные средства позволили построить в сельской местности 14,5 тысячи кв. метров жилья. Из них 8,4 тысячи кв. м получили молодые семьи и молодые специалисты, проживающие на селе. В целом жилищные условия в 2016 году улучшили почти 2 тысячи селян – участники программы и члены их семей.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия УР заявляют, что Удмуртия с 2003 года принимает участие в реализации федеральных целевых программ, обеспечивающих улучшение жилищных условий селян. Это программы «Социальное развитие села до 2013 года» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года». Общий объем финансирования этого направления ФЦП за прошедший период из федерального и регионального бюджетов составил 1,3 миллиарда рублей. В результате 12 тысяч жителей сельской местности улучшили жилищные условия.
Указанные программы предусматривают мероприятия по развитию в сельской местности водо- и газоснабжения, строительству образовательных учреждений, ФАПов и автомобильных дорог. Аналогичные проекты соглашений с Минсельхозом РФ по этим направлениям будут вынесены на утверждение президиума Правительства Удмуртской Республики в ближайшее время.
Фото: bashinform.ru
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