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Жителями Удмуртии направлено 125 заявок на «дальневосточный гектар»

7 мая
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В рамках программы «Дальневосточный гектар» со всей России с момента ее действия поступило свыше 114 тыс. заявлений. На первом этапе с 1 июня 2016 года земля выделялась дальневосточным регионам, а с 1 февраля 2017 года – всем гражданам страны.

Inx960x640 Жителями Удмуртии направлено 125 заявок на «дальневосточный гектар»

По статистике середины апреля 2018 года жителями Удмуртии направлено 125 заявок на освоение дальневосточной земли. В сравнении с показателем прошлого года спрос жителей Ижевска и республики вырос почти в полтора раза. Напомним, в 2017 году из нашего региона поступило 84 заявки. Полученные гектары, в основном, уйдут под строительство индивидуальных жилых домов, развитие сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, а также под рекреационные проекты и для целей предпринимательства.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, лидерство по количеству поданных заявок на земельные участки удерживают регионы Дальневосточного федерального округа – около 80 процентов от общего количества заявлений. Наибольший интерес к программе среди недальневосточных регионов проявляют жители крупных мегаполисов. Так, от жителей Москвы и Московской области поступило 3,5 тыс. заявлений, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 1,3 тыс. заявлений и из Краснодарского края - около 700 заявлений.

«Дальневосточный гектар» больше всего востребован в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области. При этом участок предоставляется на пять лет, должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. В дальнейшем при условии освоения земли ее можно будет арендовать или оформить в собственность бесплатно.

Подать заявление о предоставлении земельного участка на Дальнем Востоке жители Удмуртии могут в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, на сайте Росреестра в разделе «На Дальний Восток».

Фото minvr.ru

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