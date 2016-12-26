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Жителям Удмуртии разъяснили, когда можно оплатить госпошлину с 30% скидкой

26 декабря
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Kak oplatit shtraf gibdd cherez internet Жителям Удмуртии разъяснили, когда можно оплатить госпошлину с 30% скидкой

С 1 января 2017 года жители Удмуртии смогут оплатить государственную пошлину с 30% скидкой. Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции МВД по УР.

Существенную скидку смогут получить те, кто для подачи заявления и уплаты соответствующей госпошлины воспользуется Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Так, например, граждане, подавшие заявление о получении государственной услуги МВД России о замене паспорта гражданина РФ или получении заграничного паспорта будут оплачивать госпошлину по льготному тарифу, а именно на 30 % меньше. Так, размер госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения - 3500 рублей, а при подаче заявления и уплаты пошлины с использованием Единого портала с 1 января 2017 года стоимость государственной услуги составит 2450 рублей.

Фото: kamatannari.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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