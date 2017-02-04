С 1 января 2017 года все страховые компании обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде. Это позволит автовладельцам сэкономить время в очередях, избежать необоснованного отказа страховых организаций от заключения договора ОСАГО и навязывания дополнительных услуг.
Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по инициативе Банка России. Онлайн-продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка уровень, отмечают в пресс-службе Национального банка по Удмуртской Республике.
Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома, при этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков (РСА). Любые другие способы приобретения электронного полиса – через агентов и других посредников – незаконны. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте РСА www.autoins.ru.
Необходимо отметить, что приобрести электронный полис ОСАГО теперь смогут и водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно и на новый автомобиль.
Процедура покупки электронного полиса достаточно простая, для неё потребуются те же документы, что и для приобретения полиса в офисе – паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, документ о регистрации транспортного средства и диагностическая карта (для автомобилей старше трёх лет).
Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить от неё идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и пароль. Идентификаторы передаются автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис страховой компании. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в электронной форме.
Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своём официальном сайте. Дополнительно страховщиком могут быть предложены иные способы оплаты.
Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе в электронный личный кабинет там же. Электронный полис также будет храниться в личном кабинете. Автовладелец также по желанию может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчётности, при этом необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой отчётности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.
Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.
Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Банк России установил специальные требования в этом направлении, которые должны будут соблюдать все страховщики. Это позволит избежать ситуаций, когда сайты постоянно «висят» или закрыты на технологические работы, и приобрести полис в связи с этим невозможно. Так, например, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки.
При возникновении вопросов с заключением договора ОСАГО в электронном виде можно направить письменное обращение в Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 159; в Управление Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России в ПФО по электронной почте: fps@cbr.ru; или заполнить электронную форму в интернет-приёмной Банка России: www.cbr.ru.
К обращению рекомендуется приложить скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.
Фото: vd-tv.ru
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