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Жителям Удмуртии предложили новое лекарство от весенней депрессии

28 февраля
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По данным Минздрава, 60–80% россиян устают в конце зимы. В Удмуртии способ борьбы с весенней хандрой нашли связисты. МегаФон открыл 11 новых «мобильных универсамов», чтобы жители могли повысить стойкость к весеннему десинхронозу с помощью шопинг-терапии.

%d0%9c%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%a4%d0%be%d0%bd %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be Жителям Удмуртии предложили новое лекарство от весенней депрессии

Fwd: Жителям Удмуртии предложили новое лекарство от весенней депрессии 1 файл, 77 КБ

-------- Пересылаемое сообщение-------- 28.02.2019, 12:04, "Natalia Tikhonova" natalia.v.tikhonova@MegaFon.ru:

Добрый день.

Прошу размесить новость от МегаФона

Спасибо и с последним днем весны!

Жителям Удмуртии предложили новое лекарство от весенней депрессии

По данным Минздрава, 60–80% россиян устают в конце зимы. В Удмуртии способ борьбы с весенней хандрой нашли связисты. МегаФон открыл 11 новых «мобильных универсамов», чтобы жители могли повысить стойкость к весеннему десинхронозу с помощью шопинг-терапии.

28 февраля 2019 года. Ижевск. Более 400 000 человек из 9 населенных пунктов республики смогут пройти «розничное лечение» в новых салонах связи. За последние полгода МегаФон увеличил сеть в регионе на треть, теперь во всех городах и каждом районе Удмуртии можно получить комплекс мобильных услуг рядом с домом.

Для жителей Автозаводского и Ленинского районов Ижевска, Сарапула, Игры, Камбарки, Алнаш, Красногорского, Сюмсей, Дебес и Кизнера замена, приобретение сим-карты, покупка гаджетов, пополнение баланса и решение других мобильных вопросов не будет занимать больше времени, чем поход за продуктами.

«По мнению психологов, покупки помогают лучше успокоительных средств. В наших салонах сотни антистрессовой продукции: смартфоны, планшеты, зарядки, устройства для здоровья и спорта, аксессуары и даже игрушки. Увидеть и купить все это можно максимально комфортно на всей территории республики – для жителей открыто более 30 салонов связи и 350 точек продаж», – отмечает Михаил Дубровских, руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Удмуртии.

Ежемесячно сеть оператора посещают более 40 000 человек. Особой популярностью в рознице пользуются смартфоны. В ТОП-5 самых покупаемых «умных» телефонов в собственных салонах «МегаФона» вошли: Vertex Impress Luck, Apple iPhone SE, Xiaomi Redmi Note 5A, Samsung Galaxy J2 Prime и Samsung Galaxy J3. Каждое третье оборудование приобретают в рассрочку. Шопиться жители Удмуртии предпочитают днем с 12.00 до 16.00.

Полный перечень салонов МегаФона на официальном сайте.

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