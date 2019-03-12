Главная » Общество » Жителям Удмуртии предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь

Жителям Удмуртии предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь

11 марта
0

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Оператор включил кэшбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» и возвращает 20% от суммы ежемесячной абонентской платы и услуг в международном роуминге. Кроме того, уральцы смогут создать свой тариф по типу конструктора.

Image001 (3) Жителям Удмуртии предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь

11 марта 2019 года, Ижевск. МегаФон обновляет тарифы-хиты «Включайся!» и запускает новые предложения «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». ОбщениеНаряду с минутами, трафиком, SMS, безлимитным доступом к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов получают преимущества:

· тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», где клиент в один клик сможет сформировать индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определить нужное количество интернета, минут и смс. Также на тарифе доступен безлимитный интернет и видеоконтент в «МегаФон ТВ».

· тарифный план «Включайся! Смотри» предполагает доступ к 50 ТВ-каналам по «МегаФон ТВ», популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин.

· тариф «Включайся! Премиум» – безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание, «МегаФон ТВ».

Уникальное преимущество новой линейки – оператор возвращает 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге.

Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, оплатить ей услуги и сервисы: «МегаФон ТВ», «МегаФон Музыка», книги и журналы. Следить за кэшбэком можно в «Личном кабинете».

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк – наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые добавил кэшбэк прямо в тариф абонента. Возврат 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность сэкономить, просто оплачивая связь, – комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. – Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет отличные решения для клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» – бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 миллионов человек по всей стране».

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка. Ольга Абрамова: «Моя дочь работала скотником»
11 марта
**Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии рассказала о своих детских игрушках, о том, к...
Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия
11 марта
**Правительство Удмуртской Республики обнародовало республиканский план празднования 100–летия со дня...
Сколько воды утечёт. В Удмуртии озвучили предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка
11 марта
**Точного прогноза на прохождение паводка в республике ещё нет. Появится он ближе к концу марта, посл...
В Театре оперы и балета поздравили женщин Удмуртии
11 марта
**В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского 5 и 6 марта ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо