МВД по Удмуртской Республике призывает жителей региона не игнорировать пьяных на улице, а сообщать в полицию.
– Если вы заметили на улице прохожего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и утратившего способность передвигаться самостоятельно – сообщите в полицию. Особенно это актуально в «морозные дни», когда длительное нахождение на улице становится опасным для жизни и здоровья пьяных граждан, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте МВД по УР.
Номера «телефонов доверия» МВД по Удмуртской Республике: 8(3412) 419-373, 419-474, 419-575.
Стоит отметить, за минувшие новогодние и рождественские праздничные дни с улиц населенных пунктов Удмуртии полицейскими было удалено свыше 1100 человек, нарушивших антиалкогольное законодательство.
Фото: vladtime.ru
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