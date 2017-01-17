Главная » Жителям Удмуртии посоветовали не проходить мимо пьяных на улице

Жителям Удмуртии посоветовали не проходить мимо пьяных на улице

17 января
0
1417857584 1 Жителям Удмуртии посоветовали не проходить мимо пьяных на улице

МВД по Удмуртской Республике призывает жителей региона не игнорировать пьяных на улице, а сообщать в полицию.

– Если вы заметили на улице прохожего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и утратившего способность передвигаться самостоятельно – сообщите в полицию. Особенно это актуально в «морозные дни», когда длительное нахождение на улице становится опасным для жизни и здоровья пьяных граждан, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте МВД по УР.

Номера «телефонов доверия» МВД по Удмуртской Республике: 8(3412) 419-373, 419-474, 419-575.

Стоит отметить, за минувшие новогодние и рождественские праздничные дни с улиц населенных пунктов Удмуртии полицейскими было удалено свыше 1100 человек, нарушивших антиалкогольное законодательство.

Фото: vladtime.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо