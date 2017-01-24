Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету, а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны на территории всей страны, в том числе и в Удмуртии, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по УР.
С 1 января 2017 года Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Документы на получение услуг Росреестра, напомним, можно подать в пунктах приема филиала кадастровой палаты и в офисах многофункциональных центров «Мои документы».
Так, за десять дней работы по новому законодательству Управление Росреестра по Удмуртской Республике приняло порядка 10 тыс. запросов на получение сведений из ЕГРН, свыше 11 тыс. заявлений на регистрацию прав и более 2 тыс. – на постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру.
Успешно испытана технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу в пяти субъектах Российской Федерации. Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. В ближайшие дни планируется обеспечить предоставление услуг Росреестра по экстерриториальному принципу в каждом регионе России и в Удмуртии в том числе.
В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. Также на сайте открыт доступ к сервисам, позволяющим получать информацию в части «Проверки исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры) и «Проверки электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи). Также на сайте ведомства открыт доступ к сервису по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн и сервису предварительной записи на прием документов.
Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым законом дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав – «курьерская доставка». Чтобы ей воспользоваться, необходимо в момент подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него место и время.
Фото: mfcvolgodonsk.ru
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