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Жителям Удмуртии напомнили, когда подарки и вознаграждения – вне закона

13 января
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I Жителям Удмуртии напомнили, когда подарки и вознаграждения – вне закона

Подарки и вознаграждения – вне закона. Об этом напоминают в Управлении Росреестра по Удмуртской Республике.

Согласно положениям антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации существует запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче. Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность. Вместе с тем уголовная ответственность вменяется и за дачу взятки, о чем стоит помнить гражданам.

Фото: e-kbr.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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