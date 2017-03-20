Для удобства заявителей на сайте Росреестра введены новые сервисы, которые позволяют получать сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Жители Удмуртии и других регионов могут запросить выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртии.
Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости включает в себя обобщенные сведения о недвижимости, расположенной на территории РФ (отдельных субъектов РФ), находящейся (находившейся) в собственности конкретного правообладателя.
Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит описание объекта недвижимости, реквизиты и содержание правоустанавливающего документа, на основании которого зарегистрировано право, ограничение права, обременение объекта недвижимости.
В выписке о переходе прав на объект недвижимости указываются сведения о каждом из правообладателей объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.
Кадастровый план территории представляет сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом квартале, в том числе план, чертеж или схему находящихся на его территории объектов недвижимости, границ между субъектами РФ, границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание местоположения границ объектов недвижимости в кадастровом квартале - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
Стоит отметить, ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа и предоставляется правообладателям или их представителям, государственным органам.
Получить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо в электронном виде или при личном обращении в офисы филиала кадастровой палаты, многофункционального центра «Мои документы».
В соответствии с законодательством сведения из ЕГРН предоставляются в течение трех рабочих дней за плату. Размер платы зависит от того, в каком виде и кому такие сведения предоставляются. К примеру, для физического лица стоимость выписки об объекте недвижимости в бумажном виде составит 750 рублей, в электронном — 300 рублей. Юридические лица должны будут заплатить 2200 и 600 рублей соответственно.
Фото: nov-put.ru
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