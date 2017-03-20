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Жителям Удмуртии доступны новые электронные сервисы на сайте Росреестра

20 марта
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05e18fbbad97537efe988931a0e61821 Жителям Удмуртии доступны новые электронные сервисы на сайте Росреестра

Для удобства заявителей на сайте Росреестра введены новые сервисы, которые позволяют получать сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Жители Удмуртии и других регионов могут запросить выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртии.

Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости включает в себя обобщенные сведения о недвижимости, расположенной на территории РФ (отдельных субъектов РФ), находящейся (находившейся) в собственности конкретного правообладателя.

Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит описание объекта недвижимости, реквизиты и содержание правоустанавливающего документа, на основании которого зарегистрировано право, ограничение права, обременение объекта недвижимости.

В выписке о переходе прав на объект недвижимости указываются сведения о каждом из правообладателей объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.

Кадастровый план территории представляет сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом квартале, в том числе план, чертеж или схему находящихся на его территории объектов недвижимости, границ между субъектами РФ, границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание местоположения границ объектов недвижимости в кадастровом квартале - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Стоит отметить, ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа и предоставляется правообладателям или их представителям, государственным органам.

Получить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо в электронном виде или при личном обращении в офисы филиала кадастровой палаты, многофункционального центра «Мои документы».

В соответствии с законодательством сведения из ЕГРН предоставляются в течение трех рабочих дней за плату. Размер платы зависит от того, в каком виде и кому такие сведения предоставляются. К примеру, для физического лица стоимость выписки об объекте недвижимости в бумажном виде составит 750 рублей, в электронном — 300 рублей. Юридические лица должны будут заплатить 2200 и 600 рублей соответственно.

Фото: nov-put.ru

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