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Жителям Удмуртии доступен безлимитный YouTube

6 декабря
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Каждую минуту пользователи добавляют свыше 400 часов видео в YouTube. На просмотр контента зритель в среднем тратит час времени ежедневно. Вся масштабная коллекция видеохостинга теперь доступна клиентам «МегаФона» без ограничений интернет-трафика.

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Безлимитный трафик при просмотре Youtube доступен на тарифах «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Ранее на «Включайся! Смотри» оператор предоставлял пакет на просмотр видео в Youtube в размере 20 ГБ.

«Люди создают и смотрят все больше динамичного контента. Сегодня треть всего трафика в нашей сети приходится именно на видео. Теперь абоненты могут свободно смотреть ролики на смартфоне и не переплачивать за дополнительный трафик», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Тарифы «Включайся!» созданы на основе потребностей абонента. Для любителей слушать музыку предусмотрен доступ и безлимитный трафик к музыкальным сервисам, для поклонников общаться в сети оператор наполнил тариф безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры. «Говорящим» абонентам предложили большой пакет минут, а фанатам видео – 50 ТВ-каналов, 4 фильма и безлимитный трафик на сервис «МегаФон.ТВ», а также 20 ГБ на YouTube. В итоге были созданы шесть тарифов «Общайся», «Слушай», «Смотри», «Пиши», «Говори» и «Премиум».

Смотреть видео безлимитно могут также абоненты тарифа «Включайся! Общайся», где трафик на пользование социальными сетями не тарифицируется, в том числе при просмотре видеороликов через встроенные плееры YouTube, Rutube и Vimeo.

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