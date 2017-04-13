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Жителям Симонихи оказали медицинскую помощь

13 апреля
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Dsc 3940 Жителям Симонихи оказали медицинскую помощь

Жителей Симонихи осмотрели медицинские работники. Как сообщает Минздрав Удмуртии, в поселок выезжали специалисты Симонихинской и Сарапульской районной больниц. Врачи проверили состояние здоровья пациентов, а также поставленные ранее диагнозы, при необходимости назначали лечение.

Местные жители получили консультации терапевта и УЗИ-специалиста, смогли сдать кровь, пройти УЗИ-обследование и электрокардиограмму. В поселок были доставлены лекарственные препараты.

Напомним, провести медобследование и оказать помощь жителям поселка поручил врио Главы Удмуртии Александр Бречалов в ходе своего рабочего визита в Симониху 7 апреля.

Фото: Минздрав Удмуртии.

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