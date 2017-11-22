По вопросам восстановления утраченных документов, удостоверяющих личность, жильцы дома могут обратиться в полицию по телефонам «горячей линии»: 8(3412) 598361, 8(3412)586108. По вопросам восстановления регистрационных документов на автотранспорт, а также водительских удостоверений по телефону: 8(3412)415751.
Как сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике Константин Дубровин, сотрудники ведомства готовы восстановить документы в кратчайшие сроки.
Сейчас на месте взрыва в жилом доме на ул. Удмуртской в Ижевске работают 130 сотрудников полиции, задействовано 10 единиц техники.
Полицейские оцепили прилегающую к месту происшествия территорию.
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