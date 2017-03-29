О ситуации с проведением корректировки платы за отопление для жителей многоквартирных домов Ижевска
В Управление ЖКХ Администрации города Ижевска с начала 2017 года поступили 356 обращений граждан, жителей многоквартирных домов, по вопросам проверки обоснованности начисленной суммы корректировки платы за отопление за 2015-2016 годы. В настоящее время по результатам предварительных проверок назначены документарные проверки по 64 многоквартирным домам, где выявлены признаки нарушения действующего законодательства.
В результате рассмотрения обращений и проведенных предварительных проверок установлено, что корректировка ресурсоснабжающей организацией производится за период части 2015 года (с сентября 2015 года) и полного календарного 2016 года, что влияет на сумму размера перерасчета.
В некоторых случаях в корректировке учтены объемы некачественного предоставления услуги отопления в отопительном периоде 2015-2016 годов, что противоречит Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства. РФ от 06.05.2011г. № 354. Согласно Правилам, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15 процента.
Таким образом, снижение размера платы - перерасчет за отопление в связи с превышением допустимой продолжительности перерыва подачи отопления - не должно учитываться при расчете корректировки размера платы за коммунальную услугу «отопление» потребителям, как это произошло с жителями многоквартирных домов № 33 по ул. Сабурова, № 54 по ул. Металлистов, № 76 по ул. Красноармейская. Фактически это означает снятие ответственности ПАО «Т Плюс» за превышение допустимой продолжительности перерыва подачи отопления в феврале 2016 года.
Кроме того, корректировка осуществляется при отсутствии показаний с общедомового узла учета тепловой энергии (в случае, если он был забракован, находился в ремонте и т.д.), причем ОАО «Энергосбыт Плюс» в периоды отсутствия показаний узла учета использует норматив с повышающим коэффициентом 1,5, как это произошло в отношении домов № 112 по ул. В. Сивкова, № 133 по ул. Красная, № 52, 56а, 58, 66, 72, 78 по ул. 40 лет Победы, № 1 по ул. Т. Барамзиной, № 2, 8, 10, 38, 44, 46, 53, 58, 59, 66, 92б, 109а по ул. Молодежная, № 20, 34 по ул. Петрова и еще 23 дома по ул. Сабурова и ул. Барышникова. Данный подход противоречит рекомендациям Минэнерго УР.
Также в ходе проверок установлено, что при расчете размера корректировки не осуществляется перераспределение платы на нежилые помещения и другие нарушения.
Как отметил Сергей Чернышев, начальник Управления ЖКХ Администрации города Ижевска, муниципальные жилищные инспекторы с каждым случаем разбираются отдельно. По выявленным фактам в адрес ресурсоснабжающей организации направлены предписания об устранении нарушений. Если перерасчет суммы корректировки не будет произведен, специалисты Управления ЖКХ намерены обращаться в судебную инстанцию. В случае возникновения вопросов по проведению корректировки размера платы за коммунальные услуги жителям необходимо письменно обратится в адрес исполнителя коммунальных услуг, указанный в платежном документе (ПАО «Т Плюс», ОАО «Энергосбыт Плюс», управляющие организации и ТСЖ, ТСН, ЖСК). Если обращение потребителя не было рассмотрено, либо требования не были удовлетворены, гражданин вправе обратится в Управление ЖКХ Администрации города Ижевска (ул. Удмуртская, 245), прокуратуры районов города Ижевска, а также обратиться в суд за защитой своих интересов с соответствующим заявлением.
Обращаться в Управление ЖКХ необходимо с письменным заявлением, содержащим факты нарушения, либо направив обращение, содержащее факты нарушения, через ГИС ЖКХ. А также по возможности представить документы, подтверждающие Ваше обращение за защитой (восстановлением) нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и т.д.
Дополнительная информация - по телефонам 41-45-07, 78-20-12 (Управление ЖКХ Администрации города Ижевска)
По данным пресс-службы Администрации города Ижевска.
Фото: 1istochnik.ru
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