Жительница Воткинска попала на телепередачу «Сам себе режиссер». Наталья Ушакова прислала на передачу фильм «Болельщица», сообщает Ижлайф.
«Видео сняла, когда мы с мужем и друзьями ездили болеть за наш хоккейный клуб «Ижсталь». Увидела перед собой девочку лет 5, которая повторяла все движения за девушкой из группы поддержки. Мне показалось это забавным, я сняла ролик и прислала на передачу», - рассказывает Наталья.
Наталья также призналась, что сама хоккеем не увлекается, но ходит на игры вместе с мужем, так как он ярый болельщик.
За присланный сюжет Наталье подарили фотоаппарат. Девушка также претендовала на победу в передаче. Однако гости студии отдали свое предпочтение жительнице Томска. Посмотреть полностью передачу можно по ссылке(смотреть с 29 минуты).
Фото: скриншот с russia.tv
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.