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Жительница Воткинска отправила видеоролик на телепередачу «Сам себе режиссер» и выиграла фотоаппарат

19 декабря
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Screenshot 6 Жительница Воткинска отправила видеоролик на телепередачу «Сам себе режиссер» и выиграла фотоаппарат

Жительница Воткинска попала на телепередачу «Сам себе режиссер». Наталья Ушакова прислала на передачу фильм «Болельщица», сообщает Ижлайф.

«Видео сняла, когда мы с мужем и друзьями ездили болеть за наш хоккейный клуб «Ижсталь». Увидела перед собой девочку лет 5, которая повторяла все движения за девушкой из группы поддержки. Мне показалось это забавным, я сняла ролик и прислала на передачу», - рассказывает Наталья.

Наталья также призналась, что сама хоккеем не увлекается, но ходит на игры вместе с мужем, так как он ярый болельщик.

За присланный сюжет Наталье подарили фотоаппарат. Девушка также претендовала на победу в передаче. Однако гости студии отдали свое предпочтение жительнице Томска. Посмотреть полностью передачу можно по ссылке(смотреть с 29 минуты).

Фото: скриншот с russia.tv

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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