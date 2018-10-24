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Жительница Удмуртии попала на личный прием к помощнику полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимиру Колчину

24 октября
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Женщина обратилась с просьбой установить автобусную остановку около д. Новомихайловское.

%d0%9a%d0%be%d0%bb%d1%87%d0%b8%d0%bd Жительница Удмуртии попала на личный прием к помощнику полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимиру Колчину

23 октября 2018 года помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин провел прием граждан. За содействием в решении проблем обратились жители Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Нижегородской и Оренбургской областей. В мероприятии приняли участие главные федеральные инспекторы, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления в регионах округа.

Жительница Удмуртской Республики обралась с просьбой установить автобусную остановку около д. Новомихайловское. Жители не первый год обращаются в органы власти, но до сих пор остановка не появилась. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев объяснил Владимиру Колчину, что из-за разногласий с республиканским УГИБДД МВД не удалось выполнить обязательство перед заявителями в срок. Владимир Колчин поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления в самое ближайшее время проработать вопрос устройства остановочного комплекса на оптимальном месте в д. Новомихайловское и обозначил срок решения проблемы – до конца 2019 года.

По итогам приема помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин дал поручения главным федеральным инспекторам по Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Нижегородской и Оренбургской областям взять на контроль реализацию региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принятых решений с представлением докладов о проделанной работе.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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