Главная » Жительница Можги и её 9-летняя дочь лишились дома из-за пожара

Жительница Можги и её 9-летняя дочь лишились дома из-за пожара

22 декабря
0
Oamskgizbm big reduce350 Жительница Можги и её 9-летняя дочь лишились дома из-за пожара

В можгинскую семью из двух человек пришла беда. Женщина и её 9-летняя дочка остались без крова. Огонь уничтожил все их вещи и документы.

Пожар произошел в среду, 21 декабря, в 8 часов утра. По информации ГУ МЧС по УР, сгорел жилой дом и надворные постройки на 100 квадратных метрах. Причины пожара пока не ясны.

В настоящее время погорельцев приютили соседи. У девочки нет ни верхней одежды, ни обуви, ни школьных принадлежностей, сообщает Можга.NET.

В школе, где учится Настя, организовали сбор самого необходимого - одежды, обуви, постельного белья, посуды, канцелярских принадлежностей.

Фото: ГУ МЧС по УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо