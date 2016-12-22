В можгинскую семью из двух человек пришла беда. Женщина и её 9-летняя дочка остались без крова. Огонь уничтожил все их вещи и документы.
Пожар произошел в среду, 21 декабря, в 8 часов утра. По информации ГУ МЧС по УР, сгорел жилой дом и надворные постройки на 100 квадратных метрах. Причины пожара пока не ясны.
В настоящее время погорельцев приютили соседи. У девочки нет ни верхней одежды, ни обуви, ни школьных принадлежностей, сообщает Можга.NET.
В школе, где учится Настя, организовали сбор самого необходимого - одежды, обуви, постельного белья, посуды, канцелярских принадлежностей.
Фото: ГУ МЧС по УР
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