В 2019 году в ижевских трамваях появятся розетки для подзарядки смартфонов Уже в этом году жители Ижевска получат возможность заряжать свои мобильные устройства в трамваях....

Курс на Камбарку **Спорт становится неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня то в одном, то в другом районе Удмуртии с...

Концессионеров на переправе не меняют? **Действующие условия эксплуатации платного Камского моста не выгодны ни республике, ни водителям тра...