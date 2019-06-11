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Жители выбирают спорт

11 июня
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Восемь проектов представит Ижевск на конкурс по инициативному бюджетированию

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В течение двух месяцев жители Ижевска путём открытого обсуждения и голосования на местных собраниях создавали проекты, направленные на решение наиболее острых проблем в своём микрорайоне. Подготовленная документация будет участвовать в конкурсе по инициативному бюджетированию, который пройдёт в Удмуртии в июне.

На рассмотрение конкурсной комиссии Ижевск представит не менее восьми проектов. Это идеи, связанные, в основном, с созданием спортивной инфраструктуры.

Один из таких проектов может быть реализован в Индустриальном районе города – активные жители ТСЖ «Красногеройская, 105» предложили построить многофункциональную спортивную площадку «Спорт для всех».

Всё дело в том, что в районе радиозавода расположены 11 многоквартирных домов, радиотехнический колледж и общежитие Удмуртского госуниверситета. И, несмотря на близость «спортивного квартала» – спортивной инфраструктуры рядом с УдГУ, доступной для всех спортивной площадки в микрорайоне нет.

Жители хотят обустроить многофункциональную площадку, где можно будет проводить тренировки, заниматься игровыми видами спорта, поставить детский городок-лабиринт. А ещё в планах – построить тротуар, по которому заводчане и жители соседних домов будут ходить на работу и домой, а дети – кататься на велосипедах, самокатах и роликовых коньках.

Для реализации такого проекта требуется около 1,3 млн рублей, из которых 300 тыс. жители микрорайона готовы собрать самостоятельно через софинансирование, привлечение спонсоров и трудовые вложения – провести озеленение и частичное благоустройство.

Станислав Широбоков, председатель ТСЖ «Красногеройская, 105», уверен, что программа инициативного бюджетирования, которая сейчас реализуется в Удмуртии, актуальна и открыта для всех желающих. Теперь, чтобы сделать полезное доброе дело, необходимо собраться с жителями, обсудить, создать и защитить проект, показать свою заинтересованность и ответственность за дальнейшую судьбу проекта.

Кроме того, на конкурс по инициативному бюджетированию Октябрьский район представляет проект «Траектория движения» – строительство детской спортивной площадки на территории Центра творческого развития «Октябрьский».

Жители Устиновского района проголосовали за строительство спортивного парка «Союзники» на территории школы № 81.

В Ленинском районе поддержаны две местные инициативы – проект «Тропа здоровья», который предполагает обустройство лесопарковой зоны в районе ул. Парашютной, и проект обустройства сквера с южной стороны дома № 27 по Заречному шоссе.

Первомайский район представляет три проекта: создание детской спортивно-игровой площадки во дворе домов № 37 в Ключевом посёлке и № 21 по ул. Орджоникидзе, реконструкция детской игровой площадки во дворе домов № 191, 195 по ул. Коммунаров и ремонт актового зала Дома детского творчества Первомайского района по ул. Ленина, 114.

Проекты-победители, которые успешно пройдут конкурсный отбор, получат республиканскую субсидию в размере до 1 млн рублей, 15% от стоимости проекта профинансирует местный бюджет. Финансирование со стороны населения не является обязательным, но при его наличии начисляются дополнительные баллы (максимальный вклад – 15%).

Итоги конкурса будут подведены в середине июля. Реализовать свои проекты жители смогут до осени, в конце года состоится подведение итогов и торжественные открытия площадок.

Справка «УП»

Инициативное бюджетирование – это механизм расходования бюджетных средств при непосредственном участии населения в определении первоочередной проблемы, выборе проекта, контроле за его реализацией. Данный инструмент позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые (по мнению самих жителей) социальные проблемы местного уровня.

Реализуется в Удмуртии с марта 2019 года, предполагает финансовую поддержку проектов, направленных на решение вопросов местного значения и содержащих мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры.

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