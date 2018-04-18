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Жители Удмуртии выбирают «Вконтакте»

18 апреля
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В поисках работы россияне больше доверяют интернету, чем помощи знакомых и родственников. По опросам ФОМ, более 54% работающих предпочитают искать вакансии в сети. Сами работодатели, по данным SuperJob, все чаще подбирают сотрудников в мобильных приложениях, а в каждой второй компании перед принятием решения специалисты изучают профили кандидатов в соцсетях. Какие онлайн-страницы анализируют уральские HR-менеджеры, выяснили связисты «МегаФона».

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«Мобильные приложения стали уже полноценным средством поиска сотрудников, а составление мнения о кандидате с учетом его активности и контента в соцсетях – один из ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-пространстве заинтересовать работодателя, рекомендую соблюдать несколько правил», — отметила директор по персоналу «МегаФона» на Урале Ольга Бобылева.

  1. Желательно, чтобы информация в соцсетях была достоверна и совпадала с другими данными, размещенными в открытых источниках.

  2. Заполняйте раздел «Мои интересы»: группы, любимые книги, увлечения. Если они относятся к вашей профессиональной деятельности, работодатель это отметит.

  3. Не забывайте ставить геотеги на деловых мероприятиях, конференциях. А фото с курсов и тренингов станут дополнительным подтверждением вашей квалификации и готовности к развитию.

  4. Хотите лучше подготовиться к собеседованию? Найдите аккаунты компании в соцсетях. Зачастую там можно увидеть интересные вакансии, а по формату обратной связи с клиентами – понять приоритеты будущего работодателя.

Чтобы найти работу в онлайне или подобрать сотрудника мечты, «МегаФон» предлагает абонентам тарифы «Включайся!» с безлимитным общением в соцсетях или мессенджерах. Подробнее на сайте.

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