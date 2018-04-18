«Мобильные приложения стали уже полноценным средством поиска сотрудников, а составление мнения о кандидате с учетом его активности и контента в соцсетях – один из ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-пространстве заинтересовать работодателя, рекомендую соблюдать несколько правил», — отметила директор по персоналу «МегаФона» на Урале Ольга Бобылева.
Желательно, чтобы информация в соцсетях была достоверна и совпадала с другими данными, размещенными в открытых источниках.
Заполняйте раздел «Мои интересы»: группы, любимые книги, увлечения. Если они относятся к вашей профессиональной деятельности, работодатель это отметит.
Не забывайте ставить геотеги на деловых мероприятиях, конференциях. А фото с курсов и тренингов станут дополнительным подтверждением вашей квалификации и готовности к развитию.
Хотите лучше подготовиться к собеседованию? Найдите аккаунты компании в соцсетях. Зачастую там можно увидеть интересные вакансии, а по формату обратной связи с клиентами – понять приоритеты будущего работодателя.
Чтобы найти работу в онлайне или подобрать сотрудника мечты, «МегаФон» предлагает абонентам тарифы «Включайся!» с безлимитным общением в соцсетях или мессенджерах. Подробнее на сайте.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.