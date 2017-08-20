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Жители Удмуртии вместе со всей Россией отметят День Государственного флага

20 августа
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Праздничные мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут во вторник, 22 августа во всех муниципальных образованиях Удмуртской Республики.

Den flaga big Жители Удмуртии вместе со всей Россией отметят День Государственного флага

В более чем 530 различных акциях (квестах, викторинах, раздачах лент-триколор, выставках, кинопоказах и тематических экскурсиях), посвящённых Дню государственного флага РФ, примут участие свыше 10 000 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В мероприятиях активно задействованы учреждения культуры – библиотеки, сельские клубы, учебные заведения и учреждения дополнительного образования детей. На площадках праздника запланированы выступления творческих коллективов, народных и самодеятельных ансамблей.

Подключатся к празднику и общественные организации. Так, например, Удмуртская организация Российского Союза Молодёжи проведёт акцию «Я люблю мою Россию», в рамках которой активисты организуют в общественных пространствах муниципалитетов конкурсы рисунков на асфальте. В ходе акции участникам – детям и взрослым – предлагается нарисовать с помощью мелков на асфальте то, за что они любят Россию, Удмуртию, свой населённый пункт. Вместе с конкурсом рисунков также будет осуществляться раздача лент-триколор, проведут игры и викторины.

Отдельное внимание будет уделено мероприятиям, направленным на укрепление межнационального мира и согласия. В Можге пройдёт праздник «Триколор Единства» с мастер-классами по национальным культурам, квестом «Российский флаг – ВИВАТ!». В финале акции традиционно состоится межнациональный концерт с участием творческих коллективов республики.

V городской исторический велоквест «Машина времени» пройдёт в городе Сарапуле на стадионе «Энергия».

В столице Удмуртии с 17.30 до 20.30 часов запланировано праздничное шествие с триколором от здания Государственного Совета УР до Монумента «Навеки с Россией», где пройдёт митинг и концерт, а далее на набережной Ижевского пруда будут работать творческие и развлекательные площадки, организованы легкоатлетические забеги и молодёжная лайт-дискотека. И множество других мероприятий на различных площадках городов и сельских населённых пунктов нашего региона.

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