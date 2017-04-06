Роструд напомнил, как будем отдыхать в этом году на майские праздники. Работающие граждане получили сразу три выходных дня на Первомай и еще четыре - на День Победы, пишет «Российская газета».
На первую половину праздников выпадает суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая. Затем следуют два календарных выходных дня - суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. Понедельник, 8 мая, будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января. День Победы 9 мая, который в 2017 году пришелся на вторник, также объявлен нерабочим днем.
Ранее Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год. В соответствии с ним в следующем году первая половина майских праздников будет длиннее на один день, чем сейчас - с 29 апреля по 2 мая. А вот дополнительных выходных к 9 мая не будет.
Фото: udm.aif.ru
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