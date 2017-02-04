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Жители Удмуртии станут участниками Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

3 февраля
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Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно зарегистрироваться в мандатной комиссии и встать на коньки.

Mcz wnxwxtt nbxqk 2017 Жители Удмуртии станут участниками Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

4 февраля в Ижевске состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

Как и в прошлом году, «Лёд надежды нашей» будет проводиться в формате всероссийского проекта: более одиннадцати тысяч участников в 36 регионах нашей страны выйдут на лёд в один день - в субботу, 4 февраля. Организаторами всероссийских массовых соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

В Ижевске участниками конькобежных стартов станут 500 любителей физкультуры и спорта - такова квота, определенная организаторами. Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно зарегистрироваться в мандатной комиссии и встать на любые модели коньков (не обязательно беговые).

Соревнования будут проходить на стадионе «Динамо», начало - в 11:00. Для участников стартов будут бесплатно работать прокат коньков, организуются теплые раздевалки и гардероб для хранения личных вещей. Участники, показавшие лучшие результаты, получат награды и медали с символикой соревнований.

Дистанции состязаний – 50 м (1,2 и 3 группы) и 100 м (4,5 и 6 группы).

Победителей будут определять в 6 группах:

1-я группа - учащиеся 1-2 классов школ

2-я группа - учащиеся 3-5 классов школ

3-я группа - учащиеся 6-8 классов школ

4-я группа - учащиеся 9-11 классов школ

5-я группа - мужчины и женщины 1991-1998 годов рождения

6-я группа - мужчины и женщины 1990 года рождения и старше

Регистрация участников проводится с 1 по 3 февраля (10:00 - 18:00) в АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» (г.Ижевск, ул.Лихвинцева, 68), а также в день проведения соревнований 4 февраля, (с 8:30 – 11-00) на стадионе «Динамо».

Участники соревнований до 17 лет (включительно) допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Телефоны центральной мандатной комиссии: (3412) 68-85-81.

Метки: Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» Ижевск Удмуртия стадион «Динамо»

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