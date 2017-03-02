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Жители Удмуртии смогут услышать голоса своих предков - участников Первой мировой войны

2 марта
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Original Жители Удмуртии смогут услышать голоса своих предков - участников Первой мировой войны

Сегодня, 2 марта, в Венгерском культурном центре в Москве откроется выставка «Голоса, возвращенные из плена», где будут представлены материалы военнопленных жителей Удмуртии, которые призывались на фронт в годы Первой мировой войны. В лагерях Австро-Венгрии и Германии они работали и были информантами немецких, австрийский и немецкий ученых.

В результате сложился огромный комплекс фольклорных, этнографических и фонологических материалов - звуковых записей.

Депутат Госдумы Алексей Загребин, при поддержке и инициативе которого откроется экспозиция, сообщил, что выставку посетит делегация из Удмуртии, в том числе и потомки тех солдат, голоса которых сто лет назад записали западные ученые.

Фото: news2.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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