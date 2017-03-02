Сегодня, 2 марта, в Венгерском культурном центре в Москве откроется выставка «Голоса, возвращенные из плена», где будут представлены материалы военнопленных жителей Удмуртии, которые призывались на фронт в годы Первой мировой войны. В лагерях Австро-Венгрии и Германии они работали и были информантами немецких, австрийский и немецкий ученых.
В результате сложился огромный комплекс фольклорных, этнографических и фонологических материалов - звуковых записей.
Депутат Госдумы Алексей Загребин, при поддержке и инициативе которого откроется экспозиция, сообщил, что выставку посетит делегация из Удмуртии, в том числе и потомки тех солдат, голоса которых сто лет назад записали западные ученые.
Фото: news2.ru
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