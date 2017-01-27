Жители Удмуртии смогут бесплатно пройти раннюю диагностику злокачественных новообразований. 4 февраля в поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера по адресу: Ижевск, ул. Ленина, 102, состоится День открытых дверей.
В этот день с 9.00 по 14.00 часов высококвалифицированные врачи онкологи будут вести бесплатные приемы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения УР.
С 26 января по 3 февраля открыта предварительная запись в регистратуре онкологического диспансера по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 102 (с 14.00 до 17.00). Возможна запись по телефону: 8 (3412) 68-25-79 и электронной почте: rkod@onco18.ru.
При приеме иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Дополнительные методы исследования:
– анализ крови на онкомаркеры PSA и SA-125 по месту медицинского обслуживания;
– УЗИ предстательной железы и УЗИ брюшной полости КТ, ММГ, эндоскопические исследования, назначенные врачом РКОД по записи, согласно очередности Программы государственных гарантий (запись будет организована в регистратуре).
Фото: pravda-news.ru
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