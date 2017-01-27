Диспансеризация населения «ООО «РГС-Медицина» напоминает, кому в 2017 году нужно пройти диспансеризацию....

В Удмуртии зарегистрировано более 200 случаев гриппа Только за минувшую неделю - с 9 по 13 января 2017 года - лабораторно подтвердили 52 случая гриппа. ...