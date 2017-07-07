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Жители Удмуртии променяли попкорн на шашлык в компании Ланнистеров

13 июня
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Жители Удмуртской Республики открыли сезон пикников в компании Серсеи Ланнистер и Дмитрия Нагиева. По данным телеком-аналитиков, с приходом тепла уральцы стали чаще смотреть фильмы онлайн именно за городом. Только за последний месяц интернет-трафик за городской чертой вырос на 20%.

Согласно исследованию Deloitte, жители России в среднем на семь минут в день меньше смотрят телевизор, но на 18 минут больше времени проводят в интернете со смартфонов. За последний год интернет-аудитория увеличилась на 1,72 млн человек.

Связисты объясняют: за городом хорошей альтернативой телевизору становится приложение «МегаФон.ТВ». Установив его на смартфон, планшет, или ноутбук, десятки телевизионных каналов и передач, топовые фильмы, такие как «Притяжение» или «Фантастические твари и где они обитают», можно смотреть в любом месте. Среди уральцев самые популярные сериалы не только дома, но и на природе – «Игра престолов», вторая часть «Мажора» и «Отель Элеон». За последнюю неделю к тройке интернет-фаворитов примкнул «Твин Пикс». А среди отечественных фильмов в лидерах «Викинг», «Гуляй, Вася!» и «Притяжение».

«С начала мая жители республики традиционно мигрируют за город, но, именно в этом году среди наших абонентов мы зафиксировали рост мобильного интернет-трафика в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ». Благодаря широкому покрытию сети жители и отдыхающие в Чекериле, Лудорвае, и Болгурах могут с комфортом смотреть любимые фильмы, передачи онлайн на скорости 4G», — отметил Михаил Дубровских, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в Удмуртской Республике.

В «МегаФон.ТВ» абоненты тарифов «Всё включено S, M, L,XL,VIP» ежемесячно могут бесплатно смотреть до 50 ТВ-каналов и до 4 фильмов на выбор. При регистрации в сервисе, пользователи новых тарифов «Включайся! Смотри» получают бесплатный интернет-трафик для одного устройства, пакет ТВ-каналов и 4 фильма напрокат каждые 30 дней.

Информационная справка

В «МегаФон.ТВ» доступны свыше 100 бесплатных сериалов «Амедиатеки», огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов. Благодаря огромному выбору и качественному контенту приложения, число зрителей «МегаФон.ТВ» превысило уже 2 млн человек.

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