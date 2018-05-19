Всероссийскую акцию в Удмуртии сегодня, 19 мая, поддержали сотни неравнодушных жителей. В посадке леса приняли участие Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов, специалисты министерств и ведомств, Зелёного движения «Эко-Регион», студенты УдГУ и ИжГСХА, а также простые рядовые граждане, занимающие активную позицию в вопросах восстановления и приумножения лесных богатств.
8000 трёхлетних сеянцев кедровой сосны, выращенных в питомнике АО «Удмуртлес», участники акции высадили на территории Завьяловского лесничества в урочище «Заря», что недалеко от деревни Люкшудья. Для закладки памятных лесных полос работники леса подобрали хорошо освещённый солнечный участок, и велика уверенность в том, что молодые деревца хорошо приживутся на новом месте.
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, начиная с 2011 года, на землях лесного фонда Удмуртской Республики в рамках Всероссийского дня посадки леса заложено порядка 600 га лесных культур. В текущем году в рамках весенней акции планируется посадить ещё на площади около 70 га. Кроме того, в рамках осенней акции «Живи, лес!» также будет запланирована закладка памятных лесных культур на площади 60 га, а лесовосстановление, в целом, предстоит провести на общей площади 7700 га.
Отмечая важность проводимого Всероссийского дня посадки леса, Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, в частности, сказал: «Я призываю всех присоединяться к этому замечательному движению, которое инициировало в 2011 году Федеральное агентство лесного хозяйства и поддержало Правительство Удмуртской Республики. К исчезновению лесов причастны все мы – это следствие технологического развития всей планеты и всего человечества. А если говорить в цифрах, то за последние сто лет было уничтожено лесов больше, чем за всю историю человечества. Поэтому, думая о том, что я могу сделать для будущего, всего человечества и планеты, можно много искать различных вариантов, но один из самых практических – это участие в акциях по посадке леса. Каждый из тех, кто сегодня, несмотря на выходной день, по зову сердца сюда пришёл, может с гордостью сказать, что он внёс вклад в сохранение природы. И это делается не для того, чтобы гордиться, а для того, чтобы сказать: да, действительно, помимо того, что я истощаю ресурсы, я и их приумножаю, в том числе, участвуя в таких акциях. Но и, конечно, когда годы пройдут, приехав посмотреть на это место, он увидит настоящий сосновый бор, то это будет здорово!»
Организаторы акции в Удмуртии надеются, что эта добрая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех граждан нашей республики, и у каждого жителя появится «своё» посаженное дерево. А лучше — несколько посаженных деревьев! И независимо от того, кто посадил эти деревья сегодня – госслужащий, работник леса или простые жители Удмуртии, которым небезразлична природа родного края - плоды сегодняшнего труда достанутся будущим поколениям, которые через десятилетия вспомнят их добрым словом.
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